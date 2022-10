Menschen in Europa Jetzt live aus Passau: Udo Lielischkies und Natalia Yegorova sprechen über den Ukraine-Krieg

Mail an die Redaktion Natalia Yegorova, die Botschafterin der PNP-Spendenaktion, und der ehemalige ARD-Moskau-Korrespondent Udo Lielischkies (l.) diskutieren mit Moderator Alexander Kain in Passau. Foto: Birgmann

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Menschen in Europa“ sind heute Abend, 26. Oktober, der ehemalige ARD-Moskau-Korrespondent Udo Lielischkies und Natalia Yegorova, die Botschafterin der PNP-Spendenaktion, zu Gast im Passauer Medienzentrum. Die Gesprächsrunde bietet sowohl Einblicke in die Politik des Kremls als auch Informationen aus erster Hand über die Situation in Kiew. Sehen Sie die Veranstaltung hier im Livestream.











− fh