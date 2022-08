Livestream Jetzt live: So will Finanzminister Lindner die Bürger steuerlich entlasten

Mail an die Redaktion Finanzminister Christian Lindner −Symbolbild: dpa

Finanzminister Christian Lindner will die Bürger angesichts der hohen Inflation mit einer Steuersenkung über mehr als zehn Milliarden Euro entlasten. Seine Pläne stellt er am Mittwoch in einer Pressekonferenz vor:







Zunächst soll der steuerliche Grundfreibetrag von derzeit 10.347 Euro auf 10.633 Euro im kommenden und 10.933 Euro im Jahr 2024 steigen. Der Spitzensteuersatz, der aktuell bei einem zu versteuernden Einkommen von 58.597 Euro gilt, soll im kommenden Jahr erst bei einer Größenordnung von 61.972 Euro beginnen, noch ein Jahr später erst bei 63.521 Euro.

Die neuen Einkommensteuertarife sollen ab dem kommenden Jahr auch die Inflation berücksichtigen. Lindners Steuerfachleute gehen 2022 von einer Inflationsrate von knapp sechs Prozent aus, für das nächste Jahr unterstellen sie Steigerungen von 2,5 Prozent.

