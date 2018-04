Politiker Joschka Fischer – Der grüne Krieger Eine exemplarische Biographie: Wie Joschka Fischer sich selbst, die Grünen und das Land veränderte. Am Donnerstag wird er 70.

Von Helmut Hein

Mail an die Redaktion Der 22. September 2002 ist ein großer Moment für Joschka Fischer. Am Abend der Bundestagswahl wird der Spitzenkandidat der Grünen gefeiert. Mit 8,6 Prozent ist Fischers Partei die drittstärkste Kraft im Bund und setzt die Regierung mit der SPD fort – mit Fischer als Vize-Kanzler. Foto: Oliver Berg/dpa

Auf den ersten Blick hat dieser Joseph „Joschka“ Fischer, der jetzt 70 wird, viele Leben geführt; seine Biographie ist voller Brüche. Was haben denn der Schulabbrecher der 60er Jahre, der militante Fabrik- und Straßenkämpfer, der Buchhändler und Taxifahrer der 70er Jahre, der Ober-Realo und erste Grünen-Minister der 80er Jahre, der Vordenker einer anderen Politik und rot-grüne Außen- für manche auch „Kriegs“-Minister der Jahre nach 1998 und der Vorstand einer erfolgreichen Beratungsfirma miteinander zu tun? Was der Mann mit den wuschligen Haaren, der sich in Turnschuhen und grobem Sakko 1985 vereidigen ließ mit dem Grandseigneur gewählter Dreiteiler späterer Jahre? Was der Post-68er, der freie Liebe nicht nur predigt, mit dem, in seinen eigenen Worten, „katholisch-romantischen“ notorischen Ehemann, der jede Frau, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringt, gleich heiratet? Und was der ausgemergelte Marathon-Mann, der seine gequälten Leibwächter zu Dauerläufen durch frühmorgendliche Städte nötigt, mit dem barocken Bonvivant, der gute Weine schätzt und in seinem Princeton-Jahr halb New York nach guter deutscher Wurst und Sauerteigbrot durchforstet? Und doch gibt es eine erstaunliche Kontinuität in diesem Leben, erkennt man Joschka Fischer nach jeder dieser vielen Häutungen problemlos wieder, auch wenn man sich manchmal verwundert die Augen reibt.

Was ist also des Pudels Kern, was verbindet die Bruchstücke, die Fetzen dieser beispiellosen Karriere? Vielleicht sein Verhältnis zur Gewalt in ihren verschiedenen Facetten. Es gibt ein paar Schlüsselszenen in seiner Zeit als Vize-Kanzler im Kabinett Schröder, die helfen können, die scheinbaren Widersprüche aufzuklären.

Von Emotionen getriebene Rede auf Kosovo-Sonderparteitag



Auf dem sogenannten Kosovo-Sonderparteitag der Grünen in Bielefeld hält Fischer eine Rede, die viele für seine beste halten, die aber im Rückblick merkwürdig zerfasert und auch ein wenig verlogen wirkt. Es geht um den ersten Kriegseinsatz deutscher Truppen, „out of area“, also nicht auf dem Boden der Verteidigungsgemeinschaft, der Deutschland angehört, und auf zweifelhafter, das Völkerrecht missachtender Grundlage. Joschka Fischer hält folglich keine politische oder gar rechtliche Rede, sondern eine hochmoralische und von Emotionen getriebene. Kurz vor seiner Rede wurde er von seinen Gegnern mit einem Farbbeutel attackiert, was zu unschönen Flecken und zu einem Trommelfelleinriss führt. Fischer ist wütend. Und er macht, aus seiner Sicht, Schluss mit einer Lebenslüge der 68er und der damals noch weitgehend pazifistischen Grünen: „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!“ hieß der populäre Doppel-Slogan, den viele im Schlaf und entsprechend gedankenlos aufsagen konnten. Er sollte die Konsequenz, die „Lehre“ aus den dunkelsten deutschen Jahren sein.

Fischer hatte prominente Fürsprecher



Fischer zitiert ihn, um ihn außer Kraft zu setzen und seine Prosa ist dabei nicht sehr klar: „Ich stehe auf zwei Grundsätzen, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen.“ Da kommt einiges durcheinander: Da wird Milosevic, dem man vieles nachsagen und in die Schuhe schieben kann, aber dies sicher nicht, unversehens zum „Faschisten“. Da wird der Kriegsvorwand eines angeblichen „Hufeisenplans“ zum Genozid an den Kosovo-Albanern kurzerhand mit Auschwitz gleichgesetzt. Was wohl auch Fischer selbst, wie einige spätere Nebensätze zeigen, als obszön empfindet. Da wird vor allem der Krieg zum Mittel der Kriegsverhinderung. Orwell hätte seine Freude gehabt.

Aber Fischer hatte prominente Fürsprecher: Der Philosoph Jürgen Habermas etwa verstieg sich zu der Behauptung, man dürfe das Völkerrecht brechen, wenn es die (eigene) Moral gebiete. Und Fischer hat, was Habermas vielleicht nicht wusste, den zweifelnden „Parteifreundinnen und -freunden“ mit einer Lüge nachgeholfen: das man nämlich in Rambouillet alles versucht habe, den Krieg zu verhindern. Dabei war der unerschütterliche Entschluss zum Krieg vor diesen „Verhandlungen“ längst gefallen, Milosevic konnte anbieten, was er wollte, es half nichts mehr.

Was bringt es, sich zu fragen, was habe ich geleistet? Sie können eh nichts mehr daran ändern.“ Joschka Fischer – Der frühere Außenminister kurz vor seinem 70. Geburtstag im SZ-Interview.



Knapp vier Jahre später die nächste Schlüsselszene – mit anders verteilten Rollen. Der arme US-Außenminister Colin Powell – der das längst für seinen größten Fehler erklärt hat, genötigt von Vize-Präsident Cheney und Verteidigungsminister Rumsfeld – fuchtelt mit einem Zeigestock auf einem unscharfen Bild herum und erklärt, es beweise die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak des Saddam Hussein. Joschka Fischer, standfester als die damalige Oppositionsführerin Angela Merkel, die prompt zu einer Entschuldigungstour ins ferne Washington reiste: „I’m not convinced.“ Anders als beim Kosovo 1999 und bei Afghanistan 2001 war die Regierung Schröder/Fischer nicht mehr „willig“. Sie verweigerte sich der Beteiligung an der US-Intervention im Irak, mit der endgültig das Nahost-Elend mit einer Reihe von „failed states“ und einer neuen veritablen gewaltgetriebenen Völkerwanderung begann.

Zwischen diesen beiden Auftritten 1999 und 2003 liegt ein dritter, der für Joschka Fischer besonders peinlich war – selbst wenn er ihn tapfer, halbwegs souverän, wenn auch nicht immer ganz aufrichtig durchstand. 2001 sollte in Fischers Hausverlag Kiepenheuer&Witsch eine Biographie des neuen Stars der Weltpolitik erscheinen, mit dem halb-lutherischen Titel „Sage mir, wo Du stehst“. Die Autorin Bettina Röhl fasste das als Recherche-Auftrag auf; was Fischer und in der Folge dann auch KiWi missfiel. Das Buch erschien nicht. Dafür veröffentlichte Bettina Röhl die sogenannten „Fischer-Prügel-Fotos“, die den „revolutionären Kämpfer“ Fischer in seiner aktivsten Zeit zeigen, wie er doch recht heftig auf einen Staatsdiener einprügelt.

Von Anfang an imagebewusst

Fischer musste sich vor dem Bundestag rechtfertigen, die Fragestunde geriet zu einem Glanzstück bundesdeutscher „oral history“. Fischer leugnete und rechtfertigte (sich) nicht, wollte aber deutlich machen, dass im Kontext ein Satz wie „Kehrt von den Bomben zu den Steinen zurück“, gerichtet an die Genossen von der Stadtguerilla, so Fischers Worte, dazu dienen sollte, den absehbaren Weg in den Terrorismus zu verhindern. Dafür, so Fischer, wurden Daniel Cohn-Bendit und er zu Hassfiguren der RAF und mussten um ihr Leben fürchten. Soll heißen: Die RAF hat uns verstanden, die CDU- und FDP-Abgeordneten können oder wollen es nicht. Terrorismusnähe kann man Fischer wohl wirklich kaum nachsagen, eine beunruhigende Gewaltbereitschaft freilich schon. Für die Aufklärung des Sachverhalts fehlten 2001 entscheidende Dokumente des Staatsschutzes aus den 70er Jahren, die der hessische Ministerpräsident Börner 1985 vor der Vereidigung Fischers als Umweltminister anforderte – und die dann verschwunden waren. Erst im September 2015 tauchten sie in einem herrenlosen Koffer am Frankfurter Flughafen wieder auf.

Von Anfang an war Joschka Fischer sehr imagebewusst. Was oft so erfrischend spontan und authentisch wirkte, war meist das Produkt von Kalkül und Inszenierung. Heute spielt Joschka Fischer die Rolle des „elder statesman“, berät BMW, Siemens, diverse Stromkonzerne und das „Nabucco“-Pipeline-Konsortium, arbeitet mit der Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright und mit George Soros zusammen, schreibt Bücher (zuletzt „Scheitert Europa?“, 2014, und „Der Abstieg des Westens“, 2016,) und Zeitungsartikel und lebt in seiner Villa im Grunewald zusammen mit der Filmproduzentin Minu Barati-Fischer, seiner mittlerweile fünften Frau.

