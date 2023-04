Papier des Justizministeriums Justizminister will Unfallflucht entkriminalisieren: Grüne und Union üben scharfe Kritik von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Ein Mann begutachtet nach einem Unfall den Lackschaden an einem Auto am hinteren Kotflügel. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Politiker der Ampel und der Opposition haben Bundesjustizminister Marco Buschmann scharf dafür kritisiert, Fahrerflucht nicht mehr generell als Straftat, sondern bei Nicht-Personen-Schäden nur noch als Ordnungswidrigkeit zu ahnden.

„Dieser Vorstoß des Justizministers widmet sich leider nicht ansatzweise den vielen drängenden Fragen etwa im Bereich der Verkehrssicherheit. Wir müssen die Menschen sehen und stärken, die Schäden aus Verkehrsunfällen davon tragen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Stefan Gelbhaar den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Eine Fülle an neuen Ausreden für Fahrerflucht zu schaffen schadet. Das schafft Rechtsunsicherheit zu Lasten der Unfallopfer“, so Gelbhaar.







Die Union fürchtet, dass der Vorstoß zu einer generell anderen Bewertung von Eigentumsdelikten führen könnte. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Verkehr, Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Herr Ulrich Lange (CSU), sagte der Mediengruppe Bayern: „Der Vorstoß von Justizminister Buschmann greift erheblich in die Struktur und Bewertung von Eigentumsdelikten ein. Damit öffnet er Tür und Tor dafür, solche Vergehen nicht nur im Verkehr, sondern auch in anderen Bereichen zu einer Bagatelle zu machen und Eigentum nicht mehr als Wert an sich zu betrachten.“

Buschmann mache es sich zu leicht, wenn er nur zwischen Unfallflucht mit und ohne Personenschaden unterscheide. „Falsche Anreize setzt der Vorschlag auch mit Blick auf Verbraucherschutzaspekte, da damit die Beiträge für Kfz-Versicherungen steigen werden. Schon jetzt ermöglicht der geltende Strafrahmen eine abgestufte und adäquate Reaktion: Keine Kriminalisierung im Sinne eines Verbrechens, sondern Geldstrafe mit Augenmaß abhängig von der Höhe des Schadens“, sagte Lange.

Die SPD signalisierte hingegen eine Prüfung des Vorschlags. Die rechtspolitische Sprecherin, Sonja Eichwede, sagte der Mediengruppe Bayern: „Die Ampelkoalition will das Strafrecht modernisieren. Das hat sie bereits im Koalitionsvertrag als eines ihrer zentralen Projekte festgelegt. Die Vorschläge des Bundesjustizministers im Bereich Verkehr werden wir als Teil dieser Überarbeitung offen diskutieren.“