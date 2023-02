ChatGPT Justizministerium sieht Gesetzgebung bei Künstlicher Intelligenz in EU-Hand von Mareike Kürschner

Mail an die Redaktion Im Digitalministerium (BMDV) warnt man allerdings vor Überregulierung in dem Prozess. −Symbolbild: afp

Die Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT liegt in den Augen der Bundesregierung künftig in EU-Hand.

„Die Regulierung Künstlicher Intelligenz wird sich zukünftig nach den Vorgaben der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz richten“, sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums (BMJ) den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Die KI-Verordnung wird derzeit zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischem Parlament und dem Rat der Europäischen Union verhandelt und wird voraussichtlich 2024 in Kraft treten.“ Im Digitalministerium (BMDV) warnt man allerdings vor Überregulierung in dem Prozess. „Uns ist eine grundlegende Haltung wichtig, die genügend Raum für Innovationen lässt“, erklärte eine Sprecherin.







„Anschlussfähig bleiben“

Deutschland und Europa müssten in dem so wichtigen Hochtechnologiebereich zukunftsfähig und mit Blick auf den globalen Wettbewerb anschlussfähig bleiben. In den Verhandlungen zur KI-Verordnung in Brüssel habe sich das Ministerium klar dafür ausgesprochen, dass der Einsatz von KI für innovative Anwendungen wie beispielsweise beim autonomen Fahren „nicht durch Überregulierung und Bürokratie behindert werden darf“.

Der digitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Reinhard Brandl, kritisiert derweil beim Thema KI-Regulierung verpasste Chancen vonseiten Berlins: „Die Regulierung von Künstlicher Intelligenz ist im Moment das zentrale digitalpolitische Thema in Brüssel“, sagte der CSU-Politiker. „In der Bundesregierung fühlt sich kein Minister dafür richtig zuständig. Die europäische Debatte darüber findet leider deshalb weitgehend ohne deutsche Beteiligung statt.“