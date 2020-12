Pandemie Kabinett beschließt Lockdown ab Mittwoch Das Kabinett hat den Corona-Lockdown ab Mittwoch mit Geschäfts-, Schul- und Kitaschließungen formal beschlossen.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa-Pool/dpa/Archivbild

München.„Wir fahren runter“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung am Montag in München. Das Enddatum ließ er ausdrücklich offen. Zunächst gelte zwar alles bis 10. Januar. Söder sagte aber: „Ob der 10. Januar das Enddatum ist, kann keiner versprechen, das wird sehr von uns allen abhängen.“ Er glaube persönlich aber nicht, „dass am 10. Januar alles vorbei ist“.

Zudem beschloss das Kabinett landesweit verschärfte Ausgangsbeschränkungen in der Nacht. Zwischen 21.00 und 05.00 Uhr darf die Wohnung dann nur noch aus ganz wenigen triftigen Gründen verlassen werden. Auch dies soll nach Worten Söders zunächst bis 10. Januar gelten. (dpa)