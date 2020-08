Porträt Kamala Harris schreibt US-Geschichte Die Mutter Inderin, der Vater Jamaikaner: Wer ist die Frau, die als erste Schwarze Vizepräsidentin werden möchte?

Von Thomas Spang

Mail an die Redaktion Joe Biden und Kamala Harris wollen die Präsidentschaft von Donald Trump beenden. Foto: ROBYN BECK/AFP

Washington.Die schwarze Senatorin aus Kalifornien versteht es als Auszeichnung, wenn Donald Trump sie nach ihrer Nominierung durch Joe Biden „garstig“ nennt. Die Bezeichnung „nasty women“ gebrauchten Männer in den USA schon immer, Frauen in ihre Schranken zu weisen, die selbstbewusst auftreten. Das ist keineswegs auf die Welt der Republikaner beschränkt. Auch im „VP-Auswahlkomitee des designierten Präsidentschaftsbewerbers der Demokraten gab es Stimmen, die Kamala Harris für zu aufmüpfig hielten. Doch wer ist diese Frau, die mit Joe Biden bei den nächsten Wahlen ins Weiße Haus einziehen will?

##### ##### ####### ## #### #########

###### ###### ##### ## ### #### ############# ######### ### ### #####, ### ### ###### ####### ########## ##### ### ###### ### ### ############-#### ## ########## ####, ### ######, ######## ###### ## ####### ## ###### ############### ## ####### ### #########. „## ### ## ### ####### ####### ## ###########“, ###### ### ########## ### ######## ########## ##, #### ##### ### #### ### ############### ######## #####. „### ###### ###### ####### ### ###.“

##### ##### ### ####### ## #### #########. #### ### ########### ############## ######### ### #### ### ######, ##### ######## ##### ### ### ############# ##### ###### ## #####. ### ######### ##### #### ##### ############## ###### ###### ############ ### ########### ######## ######. ##### #### #### ###### ##### ### ### ######### #### #### ###### ##### ######. ### #### #### ### ###### ############ ####### ########, ##### ##########. ### ####### ## ### ####### ### ##### #### ### „#######“ #######, #### ###### ### ######### ####### ######.

## ##### ## #### #### ### ########################, ### ##### ######### ### ### ######### ###### „####### #####“ ######## ########## #####. „### #### ### ##### ##, #### ### ##### ##### ############ ### ### ############## ######### ####“, ####### #### ##### ## ######## #### ### ########## ### ###### ######. „### ####### ###, #### ### ### ######, ### ##### ####### ###### ################.“

#### ### ##-#### ###### ### ######## ##### ########### ############ #### ### ##### ##########. ## #### ###### #### ###### ############ #### #### #############, ### ### ################### ### ######## ### ### ###### #### ## ###### ### ## ########### ### ########## ####. ###### #### #### ######### ## ##### ##### ### ############### ###### ##### #########. „### ### #####, #### ###### ##### ### ### ## ### ######### #####.“

##### ##### #### ####### ## ######## ###### ##########, #### #### ### „####“ ## #######. #### ### ######### ##### ############# ### ######### ####### ### ########### #### ### ######### ###### ##### ##### ### ##### ### ### ########## ######, #### ######## ### ### ### ## ########.

##### ##### ##### ###### #### ### ######### ######### #################### ##### ####, ### ##-############# ### ####### ### #######, ### ########### ### ######### ################## ## ################## ##### #### ### ### ########### ########### ###### ###### ### ####### ### ### ############### ### ####### ###### ##### ####### ##########. ## ### ############### ###### #### ######## ### ##### ######### ######### ###### ### ### ############ ### ######## ######## #######.

##### ######### #### ## ###### #####

### ######### ###### ## #### ### #########, ### ### ##-####### ##### ## ### ### ########## ### ##### ############ ######. „#### ### ##### ########, #### ### ###### ########### #### ## ### #### #### ### ### ### ########### ### ########### ####### #########“. #### ######## ######### ##### ## ### ###### ######, ### ## #### ##### #### ### ############# ### ##### #####.

### ### ####### ### ############ ### ###### ### ####### ## ### ############# ####### ### #### ######### ###### ######### ### ##### ####################. ########## ##### ## ##### ###########, ####### ### ############ ######### „###### ##########“ ## ########## ### ### „########## ## ##########“. ### #### ## ### ######### ##### ### ### ############## ##.

#### ####### ### ########### ### ######## ### ### ############## ######## ### ###### ###### ### ###### ########## „######## #######“. ### ### ############ ### ##### ###### ### ################## #### ########### ########### ## ###### ########.

####### #### ### ###### ### ############ ####### ###### ### ### ########## ## ##-#####. ## ######### #### ###### ### #### ##### #### ############### ###### ### ########## ### ########### ### ######### ###### ###### ##### #####.

###### ######## ############## #### ######## ########## #### ### ##### ########### ### ########-###### #### ### ##### ### ###### ### ######. „### ##### #### ######“. ######## ###### ## ###### #### ###### #### #### ###### ########## ####### #### ### ###### ######## ### ### ### ### ################### ##### #########, ### ###### ##### ### ####### ############ ########## ## ### ###### ######## #####. #####, ### #####, ### ## ## ######## #####, „### ### ######### ####“.

### ##### #### ### ####-######### #### ### #### ###### ##### ### ### ### ##### #### ## ### ####. ### ##### ########### ## ####### ############ ### ## ###### #### ### #### ##.### ########### ##### #### ######## ### ### „###-##-###“-######## ### ####.

„### ### #### ### ########### ### ### #######“, ##### ##### ### ####, ### ### ### ### ########## ####. ### ## ###### ###### ## ### ########, ### ######## ##### ##### ### ##### ## ########## ### ### ########## ## ### ####### ## ######. „### ### ### ##### ### ### ##### ####“, ######## ##### ## ##### ###########.“##### ### ###### #### ##### ########.“

########### #########

###### ### ### ######## ###### ####### #### ### ######### ####### #### ### ############ #### ####í# #### ### ##### ##### ### ### ###### #### ### ### ##-###### ##### ################# ##### ##########, ### ###### #####. #### ####### ### ######### ### ### #### ### ### ########## #### #### ### ## ### ######## #### ### ### ########### ######## ##### „############ #### ########### ### ############## ####“.

############# ### ### ############## ###### ### #####-#####-###########, ### ####### ### ##### #### ## ############# ############# ### ## ###### ############### ############ ###. ### ## ### ###### ############# ######### #####, ### ### ### „#############“ ## #########.

### ########### ######### ########### ### ########## #########, ### ###### ############ ### ######### ###### ### ########### ### ############ ########. „### #### ###### ## ### #####, #### ###### ## ###### ######“, ####### ### ######## ########### ### ##### ###### ####### ###. ### #### ### „### ####### #######“ ######## ## ### ################### ### ### ####, ####### ########, ### ### ## ###### ### ##### ######## #### ### ###############-########## ######, ## ### ####### ## ######. „### #### ##### ######.“

###### ###### ##### ### #### ##### ######## ######## ####### ### ### ######## #############. ### #### #########-####### ##### ###### ####### #######, ### ### ##### „##### #####“ ############## ########## ###### ######: „##### ####### ### ### ######### #############.“