Demografie Kanada: Land gesteuerter Einwanderung Kanada hat sein Immigrationssystem reformiert, um noch mehr Fachkräfte ins Land zu holen – und das funktioniert.

Von Jörg Michel

Mail an die Redaktion In Kanada sind Zuwanderer ein Segen – denn das Land der Mounties hat mit dem demografischen Wandel zu kämpfen. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/epa/dpa

Vancouver.Auf diesen Tag hat sich Maria Santos gut vorbereitet. Mit zwei Koffern, einer Handtasche und einem frischen Stempel im Pass steht sie im Flughafen von Vancouver am Ankunftsschalter und wartet auf ihre Familie. „Heute beginnt mein neues Leben“, erzählt Santos, eine Pflegeschwester aus Manila. Der Stempel im Ausweis ist ihre permanente Aufenthaltserlaubnis, ihr Ticket nach Kanada. Die Philippina ist eine von rund 310000 Einwanderern, die nach dem Willen der kanadischen Regierung dieses Jahr neu ins Land kommen sollen. Ausgewählt wurde sie anhand eines Punktesystems, das weltweit als vorbildlich gilt. Das System hat zum Ziel, qualifizierte Fachkräfte mit guter Ausbildung und Familienanbindung wie Santos nach Kanada zu bringen – und zwar möglichst schnell.

Das bringt Punkte Reform: Seit 2015 gilt in Kanada das sogenannte „Express-Entry-Verfahren“. Dabei können sich potenzielle Einwanderer in einen Online-Bewerberpool eintragen lassen und werden gemäß ihrer individuellen Qualifikation bewertet.

Kriterien: Das Programm für Fachkräfte erfordert, dass Bewerber mindestens 67 von maximal 100 Punkten erzielen. Für Sprachkenntnisse gibt es zum Beispiel bis zu 28 Punkte, für die Ausbildung bis zu 25, für Berufserfahrung bis zu 15.

Tatsächlich hat die gelernte Pflegerin nicht lange auf ihr Visum warten müssen. Vor ein paar Monaten hatte sie sich online in einen Bewerberpool der kanadischen Einwanderungsbehörde eingetragen – und war schon kurz danach mit ihrem Arbeitgeber in Vancouver in Kontakt getreten. Die private Altenpflegestätte setzte sich bei den Behörden für Santos ein; dann ging es ganz schnell. Erst kam das offizielle Jobangebot, dann ging’s zu einer Untersuchung bei einem Amtsarzt, ein wenig später kamen die Einwanderungspapiere. In ein paar Tagen beginnt Santos nun mit ihrem Job in einem Vorort von Vancouver. Wohnen werden sie und ihr Mann zunächst bei Verwandten, die für die Neuankömmlinge bürgen.

Und jedes Jahr werden es mehr



Für Kanada sind Zuwanderer wie Santos ein Glücksfall. Denn das nordamerikanische Land leidet wie viele westliche Industrienationen unter dem demografischen Wandel. Die Überalterung der Gesellschaft schreitet voran und Kanada ist auf Neuankömmlinge angewiesen, um den Bedarf an Fachkräften zu decken. Dazu hat die Regierung in Ottawa im letzten Jahr einen Drei-Jahres-Plan aufgestellt.

Laut diesem Plan will Kanada Schritt für Schritt mehr Zuwanderer ins Land lassen: In den letzten Jahren waren es zwischen 250 000 und 280 000 jährlich. In diesem Jahr sollen es 310 000 sein, im kommenden Jahr 330 000, im übernächsten Jahr 340 000. Die Zahlen beinhalten Fachkräfte, aber auch Flüchtlinge sowie Menschen, die im Rahmen des Familiennachzugs nach Kanada kommen. Die meisten Neubürger kommen von den Philippinen, aus Indien, Syrien und China.

Wer einen Job hat, ist im Vorteil



Die Neuankömmlinge können in Kanada mit einer positiven Grundstimmung rechnen. Acht von zehn Kanadiern halten die geregelte Zuwanderung laut Umfragen für eine gute Sache, jeder Kanadier war einmal selbst Einwanderer oder stammt von einem ab. Etwa jeder Fünfte ist außerhalb des Landes geboren. In Metropolen wie Montréal ist es sogar jeder Zweite.

„Die Punktmodelle sind das Herz des kanadischen Einwanderungssystems.“ Gerd Damitz, Immigrationsberater



Gesteuert wird die Zuwanderung von der Zentralregierung, aber auch von den einzelnen Provinzen Kanadas. Die Systeme von Bund und Provinzen ähneln sich, bieten viele Nischen, und werden dem Bedarf der Wirtschaft mit Hilfe flexibler Kriterien fortlaufend angepasst. Gefragt sind in Kanada derzeit unter anderem Handwerker, Techniker, IT-Spezialisten oder Physiotherapeuten. „Die Punktmodelle sind das Herz des kanadischen Einwanderungssystems“, erklärt Immigrationsberater Gerd Damitz aus Toronto. Entscheidend sind laut Damitz dabei Kriterien wie Ausbildung, Alter, Sprachkenntnisse, Berufs- und Unternehmererfahrung und Familienbindungen in Kanada. Wichtig sind auch konkrete Jobangebote, um die sich Auswanderungswillige schon im Vorfeld bemühen.

Flüchtlinge durchlaufen in Kanada ein getrenntes System, das sich an humanitären Kriterien orientiert. Sie müssen sich im Falle einer Ablehnung ihres Asylantrags wie jeder andere über das Punktesystem qualifizieren, um in Kanada bleiben zu können. Derzeit warten in Kanada rund 200 000 Flüchtlinge auf einen Asylbescheid.

