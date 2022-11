Verkehrsunfall Kaniber bei Unfall verletzt: Zur Beobachtung im Krankenhaus

Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) ist am Montag bei einem Autounfall mit ihrem Dienstwagen verletzt worden. Kaniber gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie befinde sich allerdings zur ärztlichen Beobachtung in einem Krankenhaus. Auch die „Bild“-Zeitung berichtete über den Autounfall.

dpa