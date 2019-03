Politik Kann diese Frau Donald Trump schlagen? Selten traten so viele Bewerber für die Präsidentschafts-Nominierung der Demokraten an. Kamala Harris wird viel zugetraut.

Von Thomas Spang

Merken

Mail an die Redaktion Aus dem unübersichtlichen Bewerberfeld bei den Demokraten ragt eine Senatorin heraus, die viele mit Barack Obama vergleichen: Kamala Harris Fotos: DPA/AFP

Die Parallelen zur Kandidatur Barack Obamas drängen sich förmlich auf. Wie dieser stammt Harris aus dem amerikanischen Schmelztiegel, der ihre Mutter, eine Krebsforscherin aus Indien, und ihren Vater, ein Wirtschaftswissenschaftler aus Jamaica, in Kalifornien zusammengebracht hat. Ihr Vorname ist in den USA so ungewöhnlich, wie der Obamas. Weshalb sie nicht müde wird, den Amerikanern seine Aussprache beizubringen: „Komma-La“.

Selbst ihre Karriere weist Ähnlichkeiten auf. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der schwarzen Elite-Hochschule „Howard University“ in Washington und der „University of California“ stieg sie in kurzer Zeit von ihrer Position als Staatsanwältin zur Chefanklägerin des größten US-Bundesstaates auf.

2010 wählten die Kalifornier die Juristin mit dem messerscharfen Verstand und warmen Charme zur ersten Justizministerin, die als „Attorney General“ auch die Rolle der Chefanklägerin des größten US-Bundesstaates übernahm. Sie war gleichzeitig die erste Person mit afro-amerikanischen oder asiatischen Hintergrund in dieser Position. Bereits 2016 saß Harris als Nachfolgerin der Demokratin Barbara Boxer für die Demokraten im US-Senat. In kürzester Zeit machte sie sich durch ihre blitzgescheiten Fragen bei Anhörungen von Mitgliedern der Regierung Donald Trumps einen Namen.

Sie fragt unglaublich schnell

Dessen früherer Justizminister Jeff Sessions beschwerte sich bei einem Kreuzverhör zur Russland-Affäre über das Tempo der Fragen von Harris. „Das macht mich nervös“. Sichtbar unwohl in seiner Haut fühlte sich auch Trumps Kandidat für das Amt des Verfassungsrichters Brett Kavanaugh. Harris, die sich der #MeToo-Bewegung verbunden fühlt, drängte Kavanaugh mehr als einmal in die Ecke.

„Das macht mich nervös.“ Jeff Sessions. Der frühere Justizminister beschwerte sich bei einem Kreuzverhör zur Russland-Affäre über das Tempo der Fragen von Kamala Harris.



Und hier gibt es gleich noch eine Parallele zu Obama, der in Illinois, einer anderen Hochburg der Demokraten, den Aufstieg in den „Club der 100“ auf dem Kapitolhügel schaffte. Die Jung-Senatorin warf nach nur zwei Jahren ihren Hut für die Präsidentschaft-Kandidatur in den Ring. Für die Ankündigung ihrer Bewerbung wählte sie nicht das vornehme San Francisco, sondern die von Armut geprägte Schwesterstadt Oakland. Ende Januar kamen mehr als 20 000 Menschen, um „Komma-La’s“ Vision für ein progressives Amerika zu hören. Das waren fünftausend mehr als bei Obamas Wahlkampfstart und fast doppelt so viele wie Bernie Sanders bei seinem Auftakt in Brooklyn auf die Beine brachte.

In Kalifornien zuhause

Die außerhalb Kalifornien noch vielfach unbekannte Harris steht nun wie Obama vor der Aufgabe, sich einem breiteren Wählerspektrum vorzustellen. Ganz klassisch setzt sie dafür auf clever produzierte TV-Spots wie dem mit dem Titel „For the People“ (st. „Für die Menschen“), Fernsehinterviews und natürlich die obligatorische Autobiografie.

Harris Buch „The Truths We Hold“ (dt. Die Wahrheiten an denen wir festhalten) gehört ohne Zweifel zu den Kandidatenbüchern, die sich lohnen, zu lesen. Nicht ganz so elegant geschrieben wie das Obamas, aber eines, in dem die Kandidatin echten Einblick in ihre amerikanische Geschichte gewährt. Darin entfaltet die Senatorin auch ihre Programmatik, die breite Teile der Demokraten anspricht. Wie ihre Mitbewerberin Elizabeth Warren und Bernie Sanders will sie eine staatliche Gesundheitsversicherung für alle schaffen, die über die Steuern finanziert wird. Harris plant darüber hinaus eine massive Steuerreform mit Zuschüssen für Bezieher geringer Einkommen und eine Anhebung des Mindestlohns. Sie gehört zu den frühen Unterstützern der Umwelt- und Klimainitiative, die als „New Green Deal“ an Popularität gewinnt.

In dem dichten Gedränge des Bewerberfelds der Demokraten ist die links der Mitte aufgestellte Zentristin strategisch gut positioniert. Sie hätte am meisten von einem Einstieg Joe Biden in das Rennen zu befürchten, da der ehemalige Vizepräsident im selben Teich fischt.

Die US-Präsidentschaftswahl 2020 Der Amtsinhaber: Donald Trump reichte am Tag seiner Amtseinführung, dem 20. Januar 2017, die Unterlagen für eine Teilnahme an der Präsidentschaftswahl 2020 bei der Bundeswahlbehörde ein, zu einem früheren Zeitpunkt als alle vorherigen Präsidenten.

Der Wahltag: Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist für den 3. November 2020 vorgesehen. Es ist die 59. Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Neben den Demokraten und Republikanern kann es auch unabhängige Kandidaten geben.

Bekommt sie die Chance, Trump auseinander zu nehmen?

Der renommierte Kolumnist der New York Times David Brooks, der in der Vergangenheit ein sicheres Gespür für aussichtsreiche Kandidaten bewies, nennt Harris „die härteste und entschlossenste Progressive im Feld“. Eine Frau, die das Zeug habe, Donald Trump auseinander zu nehmen und, wichtiger noch aus Sicht der Demokraten, zu schlagen. . Bevor sie die Chance dazu bekommt, muss sich Harris erst einmal in dem breiten Feld an demokratischen Bewerbern durchsetzen. Dort konkurriert sie mit anderen Senatoren, Gouverneuren, Jung- und Altstars der Partei, die alle nach der Nominierung streben. Ein wesentlicher Vorteil für Harris besteht darin, dass Kalifornien mit seiner großen Zahl an Delegierten zum Nominierungs-Parteitag nach vorn in den März gerückt ist.

Die andere Stärke der Kandidatin besteht darin, wie kaum ein zweiter Mitbewerber progressive Politik mit Pragmatismus und einer charismatischen Persönlichkeit zu verknüpfen. Wie Obama verbindet sie das mit dem Versprechen, das tief gespaltene Land zu versöhnen und nicht in die Falle der Identitätspolitik zu laufen. Auf die Frage eines Reporters, wie sich die Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners selber verstehe, vermied sie es, in die Falle demokratischer Identitätspolitik zu tappen. Nach dem Vorbild Obamas gab sie diesem eine knappe Antwort, die weitere Nachfragen erübrigte. „Ich beschreibe mich als stolze Amerikanerin.“

Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus der Politik.

Hier geht es zu „Deutschland & Welt“.