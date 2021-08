Kommentar Kann Europa Biden noch trauen? Das Ende des amerikanischen Einsatzes in Afghanistan markiert eine Zäsur für die Nato. Ein Kommentar.

Von Thomas Spang, USA-Korrespondent der Mittelbayerischen

Washington.Der Rückzug des letzten amerikanischen Soldaten aus Afghanistan markiert eine Zeitenwende. Künftig werden sich Regierungen in den Nato-Mitgliedstaaten zweimal überlegen, wie viel politisches Kapital sie für Prioritäten der Amerikaner investieren. Das unrühmliche Ende des längsten Kriegs der USA steht nämlich auch für das Scheitern des Nato-Einsatzes. Mitgegangen, mitgefangen – die europäischen Bündnispartner tun gut daran, eigene Konsequenzen aus dem Afghanistan-Desaster zu ziehen. Auch hierzulande dachten mehr als genügend Politiker, es sei eine hervorragende Idee, eine Stammesgesellschaft am anderen Ende der Welt in eine Demokratie nach westlichem Vorbild umzubauen. Und liefen George W. Bush hinterher, der die militärische Strafaktion gegen die El-Kaida in eine Mission der Staatenbildung verwandelte.

