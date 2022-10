Pressekonferenz im Video Kanzler Scholz zum Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen

Mail an die Redaktion Bundeskanzler Olaf Scholz (M, SPD), Stephan Weil (l, SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Hendrik Wüst (r, CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, äußern sich bei einer Pressekonferenz nach den Beratungen von Bundeskanzler Scholz und der Bundesregierung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Dienstagnachmittag in Berlin mit den Regierungschefs der Länder über den weiteren Kurs in der Energiekrise beraten.

Dabei ging es unter anderem um die Ausgestaltung der geplanten Gaspreisbremse, die und die Aufteilung der Kosten des wieder stark zunehmenden Flüchtlingsaufkommens. Auch eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket war Thema.

Die Pressekonferenz nach den Beratungen im Video:







− dpa