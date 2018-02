Posten Merkels neue Ministerriege Einen Tag vor dem CDU-Parteitag hat die Bundeskanzlerin die potenziellen Kabinettsmitglieder ihrer Partei präsentiert.

Von Reinhard Zweigler

Kanzlerin Angela Merkel setzt bei ihrem Kabinett auf bekannte, aber auch auf frische Gesichter.

Berlin.Kanzlerin Angela Merkel will die Riege der CDU-Minister in ihrem Kabinett deutlich verjüngen - und kommt damit Forderungen ihrer Kritiker weit entgegen. So will die CDU-Vorsitzende ihren konservativen Kontrahenten Jens Spahn (37) als Gesundheitsminister in die Kabinettsdisziplin einbinden. Als neue Bildungsministerin will sie die nordrhein-westfälische Abgeordnete Anja Karliczek (46) berufen, die aus der Hotelbranche kommt und in der Bildungs- und Forschungsszene weithin unbekannt sein dürfte.

Gesundheit: Jens Spahn – Der Anti-Merkel

Angela Merkel holt ihren profiliertesten innerparteilichen Kritiker, den Noch-Finanzstaatssekretär Jens Spahn, als Gesundheitsminister in ihr viertes Kabinett. Über einen Ministerposten für den 37-Jährigen Münsterländer war bis zuletzt heftig spekuliert worden. Spahn gilt in der CDU als Stimme des konservativen Flügels, der sich seit Merkels Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 und danach in der CDU an den Rand gedrängt fühlt. Übergroße „politische Korrektheit“ lehnt er ab und scheut sich nicht, Klartext zu reden. Das Gesundheitsressort ist ihm vertraut, er war fast zehn Jahre gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, bis er 2015 ins Finanzministerium berufen wurde.

Ins Gerede kam Spahn im August 2017, weil er als Staatssekretär nebenbei an einer Software-Firma beteiligt war. Vor kurzem hat er seinen Lebenspartner, den Leiter des Berliner Büros der Illustrierten „Bunte“, geheiratet. Zusammen waren beide auch bei Edmund Stoiber in Wolfratshausen zu Besuch. Die Unterredung dauerte fünf Stunden.

Wirtschaft: Peter Altmaier - Der Feuerwehrmann

Der sinnefreudige Saarländer Peter Altmaier (59) war als Kanzleramtsminister Merkels rechte Hand und Feuerwehrmann in allen möglichen Krisen. In geheimer Mission reiste er etwa nach Ankara, um die inhaftierten deutschen Staatsbürger frei zu bekommen. Die „besonderen Aufgaben“ waren es, in denen sich das Verhandlungsgeschick, aber auch die verbindliche Zähigkeit des Hobby-Kochs bewährten. Dass ein Kompromiss mit den Bundesländern beim Länderfinanzausgleich gefunden wurde, ist auch Altmaier zu verdanken. Als Verantwortlicher für die politische Gesamtkoordinierung der Flüchtlingspolitik seit Oktober 2015 hat er aber auch einige Fehlentwicklungen mit zu verantworten. Gleichwohl wird er von Merkel geschätzt. Als Wirtschaftsminister könnte er an die Traditionen eines Ludwig Erhard, dem Vater des Wirtschaftswunders, anknüpfen, wenngleich die Herausforderungen mit der Digitalisierung oder der Energiewende heute ganz andere sind.

Verteidigung: Ursula von der Leyen – Eine zweite Chance

Eigentlich galt Ursula von der Leyen (59) als Verteidigungsministerin bereits ausgemustert. Sie hatte, trotz vollmundiger Absichtserklärungen, die Bundeswehr nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus bringen können. Der Truppe fehlen einsatzfähige Panzer, Transportflugzeuge, Hubschrauber U-Boote oder Schutzwesten. Das eingefahrene, bürokratische Beschaffungswesen der Armee hat sie nicht schlagkräftiger, schneller und effizienter machen können. Dabei hat sie für diese Mammutaufgabe eigens eine Staatssekretärin eingestellt. Für schlechte Stimmung in der Truppe sorgte sie auch, als sie im Zusammenhang mit rechtsextremen Umtrieben in der Armee davon sprach, es gebe ein „Haltungsproblem“. Das nehmen ihr viele Soldaten und Soldatinnen bis heute übel.

Doch nun soll die siebenfache Mutter aus Niedersachsen, weitere vier Jahre die „Mutter der Truppe“ bleiben. Ambitionen auf das Kanzleramt dürfte sie dabei nicht mehr haben.

Landwirtschaft: Julia Klöckner – Ewige Nachwuchshoffnung

Die 45-Jährige Julia Klöckner gilt schon lange als eine der wichtigsten Nachwuchshoffnungen in der CDU. Bereits vor sechs Jahren wurde sie auf Vorschlag ihrer Gönnerin Angela Merkel zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Doch die einstige deutsche Weinkönigin des Jahres 1995 sollte eigentlich erst Wahlerfolge in ihrem Heimat-Bundesland Rheinland-Pfalz einfahren. Das misslang allerdings gleich zwei Mal hintereinander. Gegen die SPD-Landesmutter Malu Dreyer hatte Klöckner keine Chance, auch wenn sie bei der Wahl 2016 lange in den Umfragen führte. Nun folgt für die immer strahlende und eifrig twitternde Politikerin der Sprung von der harten Oppositionsbank im Mainzer Landtag auf die Regierungsbank in Berlin. Als ehemalige Staatssekretärin unter Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) verfügt sie über den nötigen Einblick in das Ressort.

Bildung: Anja Karliczek – Die große Überraschung

Die 47-Jährige nordrhein-westfälische CDU-Frau Anja Karliczek ist eine weitere große Überraschung in Angela Merkels neuem Personaltableau. Nicht der lange hoch gehandelte Noch-Gesundheitsminister Hermann Gröhe, zuvor lange Zeit CDU-Generalsekretär, sondern die Bundestagsabgeordnete soll künftig die strategisch wichtigen Bereiche Bildung und Forschung mit einem Milliarden-Etat verantworten. Erfahrungen auf diesem Gebiet hatte Karliczek, die bislang vor allem als Wirtschafts- und Familienpolitikerin arbeitete, eher weniger. Sieht man einmal von ihrer bisherigen Arbeit im Volkshochschulverband ab.

Kanzleramt: Helge Braun – Ein akribischer Arbeiter

In der breiten Öffentlichkeit ist der Gießener CDU-Politiker Helge Braun (45) noch ziemlich unbekannt. Dabei hat sich der promovierte Mediziner, tätig unter anderem am Universitätsklinikum Gießen und Marburg, innerhalb der Unionsfraktion, in Hessen und vor allem bei der Kanzlerin den Ruf eines zuverlässigen, akribischen Arbeiters erworben. Vor vier Jahren machte ihn die Kanzlerin zum Staatsminister für Bürokratieabbau, bessere Rechtsetzung und Koordinierung der Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt. Der Katholik gilt als bestens vernetzt und muss nun Merkel den Rücken freihalten.

Union ringt um ihren künftigen Kurs Vor dem heutigen CDU-Parteitag ist in der Union eine heftige Debatte um den künftigen Kurs ausgebrochen. Vor allem Vertreter der CSU verlangen ein deutlich konservativeres Profil der Union.

Für den designierten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder geht es „nicht um einen Rechtsruck, sondern um die Rückgewinnung der alten Glaubwürdigkeit“, wie er der Funke-Mediengruppe sagte. Es sei wichtig, dass CDU und CSU „nicht nur eine etwas konservativere Form der SPD“ seien.

Söder begründete seine Position auch mit dem Wunsch, zur AfD abgewanderte Wähler zurückzugewinnen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: „Der Grundsatz von Franz Josef Strauß gilt auch heute: Rechts von der Union darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben.“

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) wies die Darstellung zurück, eine große Koalition könne kein Zeichen der Erneuerung sein. „Politik ist kein Komödienstadl, wo das Publikum ständig mit neuen Gags unterhalten werden muss“, sagte Kauder.