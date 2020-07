Corona Karliczek verspricht Impfung für alle Die Bundesregierung geht davon aus, dass es im Fall einer Impfstoff-Entwicklung gegen das Virus keine Engpässe geben wird.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek möchte, dass jeder Deutsche, der es will, gegen das Coronavirus geimpft werden kann. Foto: Christian Charisius/dpa/Pool/dpa

Berlin.„Wir sind dabei, die Produktionskapazitäten in Deutschland zu erhöhen“, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) der „Bild am Sonntag“. „Wenn ein Impfstoff gefunden ist, wird jeder Deutsche, der es will, auch geimpft werden können. Das müssen wir schaffen und das werden wir schaffen.“

Die Ministerin dämpfte allerdings Erwartungen an eine schnelle Impfstoffentwicklung. „Ein zugelassener Impfstoff, der für die breite Masse der Bevölkerung geeignet ist, wird wahrscheinlich frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen.

Bei der Entwicklung eines Impfstoffes kann es immer Rückschläge geben“, sagte sie. Weltweit suchen Forscher unter Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Zuletzt hatten mehrere Forscherteams vielversprechende Zwischenergebnisse veröffentlicht. (dpa)