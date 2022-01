Demonstrationen Kasachische Soldaten in Blauhelmen: UN äußern „Bedenken“ Kasachstan erlebt seit mehr als einer Woche schwere Unruhen. Soldaten gehen mit aller Härte gegen Demonstranten vor, einige von ihnen tragen Helme mit UN-Aufschrift. Wie kommt es dazu?

Mail an die Redaktion Ein bewaffneter Bereitschaftspolizist im kasachischen Almaty hält während einer sogenannten Anti-Terror-Operation zwei Demonstranten fest. Foto: Vasily Krestyaninov/AP/dpa

Polizeibeamte nehmen während einer Demonstration in Almaty einen Mann fest. Foto: Vladimir Tretyakov/AP/dpa

Kasachische Soldaten mit blauen Helmen in Almaty bereiten sich darauf vor, Demonstranten zu stoppen. Foto: Vladimir Tretyakov/NUR.KZ/AP/dpa

Nur-Sultan.Die Vereinten Nationen haben ihre Besorgnis über Fotos von kasachischen Soldaten geäußert, die offenbar bei den schweren Unruhen Helme mit UN-Aufschrift trugen.

„Wir haben diesbezüglich der Ständigen Vertretung Kasachstans unser Bedenken übermittelt“, teilte eine UN-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Sicherheitskräfte von UN-Mitgliedstaaten dürften die so genannten Blauhelme nur im Rahmen einer UN-Friedensmission tragen, hieß es. Das ist in Kasachstan nicht der Fall.

Die Fotos waren Ende vergangener Woche aus der kasachischen Millionenstadt Almaty aufgetaucht. Wie genau die Soldaten an die Helme kamen und weshalb sie sie trugen, war zunächst unklar. Kasachstan ist UN-Mitglied. Kasachische Soldaten waren unter anderem bis vergangenes Jahr an einer UN-Friedensmission im Libanon beteiligt.

Kasachstan, das unter anderem an Russland und China grenzt, erlebt seit mehr als einer Woche die schwersten Unruhen seit Jahren. Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen in dem öl- und gasreichen Land schlug in Proteste gegen die Staatsführung um. Neben friedlichen Demonstrationen kam es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen, insbesondere in der Millionenstadt Almaty. Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte Soldaten gegen Demonstranten eingesetzt und auch ein von Russland geführtes Militärbündnis zur Hilfe gerufen.

