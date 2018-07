Migration (K)ein Einwanderungsland? Der Asylstreit ist notdürftig beigelegt. Schon bald könnte sich die Koalition wegen des Gesetzes erneut in die Haare geraten.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Einbürgerungsfeier der Stadt Frankfurt: Eine Frau aus Indien freut sich über den deutschen Pass. Das komplizierte Einwanderungsrecht könnte bald vereinfacht werden.Foto: Fabian Sommer/dpa

Es gab einen großen Bahnhof, als der 38-jährige Portugiese Amando Rodrigues de Sa im September 1964 als einmillionster „Gastarbeiter“ in Köln begrüßt wurde. Der Zimmermann erhielt einen Strauß Nelken sowie als Geschenk ein Zündapp-Moped. Mit dem Begriff Gastarbeiter sollte damals ausgedrückt werden, dass die im Wirtschaftswunder dringend benötigten Arbeitskräfte aus anderen Ländern, etwa der Türkei, Griechenland, Italien, Spanien oder Jugoslawien, nach einer gewissen Zeit wieder nach Hause gehen würden. Dass Hunderttausende von ihnen bleiben und ihre Familien nachholen – also nach Deutschland einwandern – war nicht geplant.

„Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen.“ Schriftsteller Heinrich Böll



Der Schriftsteller Heinrich Böll schrieb seinerzeit: „Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen.“ Mit allen Folgen, negativen wie positiven, die daraus bis heute erwachsen. Überlagert wird eine rationale, an der Sache orientierte Debatte über Einwanderung derzeit jedoch durch das hochemotionale Flüchtlingsthema. Die Flüchtlingskrise verbaut den Zugang zu einer sinnvollen Einwanderungsdebatte fast völlig. Der heftige Asylstreit zwischen CSU und CDU ist seit vorletzter Woche nur notdürftig beigelegt, da könnte sich die Koalition nun schon bald wegen eines Einwanderungsgesetzes in die Haare geraten.

Der Streit tobt seit Jahrzehnten

In der Politik tobt seit Jahrzehnten ein Streit darum, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist – wie es die Unionsparteien lange strikt ablehnten – oder nicht. Bis heute will Politikern von CSU und CDU der Begriff nicht über die Lippen gehen. Es wird vielmehr von „Zuwanderung“ gesprochen, was faktisch dasselbe ist. SPD, Grüne, Liberale und Linke sind da lockerer. In unterschiedlicher Ausprägung haben sie Vorstellungen über Regeln, nach denen die Einwanderung gehandhabt werden sollte. Vor allem müssten mehr Fachkräfte einwandern dürfen. Darauf drängt die Wirtschaft vehement. Angesichts von deutschlandweit rund einer Million unbesetzter Stellen, eines riesigen Bedarfs an Ingenieuren, IT-Spezialisten aber auch Pflegekräften oder Ärzten, hoffen Unternehmen auf etwas Milderung des Arbeitskräfteproblems durch mehr Einwanderer. Das Schlagwort lautet: arbeitsmarktorientierte Zuwanderungspolitik.

Im 177 Seiten langen Koalitionsvertrag von Union und SPD ist dem Kapitel „Erwerbsmigration“ nur eine knappe halbe Seite gewidmet. Etwas verschämt haben die Koalitionäre dort aufgeschrieben, dass unser Land „geeignete und qualifizierte Fachkräfte in großer Zahl“ brauche. Der Bedarf werde wegen der guten wirtschaftlichen Entwicklung „und wegen der rückläufigen Zahl junger Menschen, die neu ins Erwerbsleben einsteigen, weiter steigen“. Aber nicht einmal auf das Wort Einwanderungsgesetz haben sich Union und SPD einigen können, stattdessen ist im Bürokratendeutsch von einem „Regelwerk zur Steuerung von Zuwanderung in den Arbeitsmarkt“ die Rede. Auf Druck der SPD wurde die Formulierung aufgenommen, dass „klug gesteuerte Einwanderungspolitik für Fachkräfte“ die Attraktivität von illegaler und ungesteuerter Einwanderung verringere. Einen Schritt vorwärts hatte die Union im Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 getan. Darin war von einem „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz“ die Rede. Horst Seehofer kündigte nun fast nebenbei am Dienstag an, dass bis September ein Eckpunktepapier vorgelegt werde. Bis Ende des Jahres solle dann der Gesetzentwurf fertig gestellt werden. Was genau solche Ankündigungen des CSU-Chefs wert sind, weiß man allerdings, seit sich die Vorstellung seines „Masterplans“ um fast vier Wochen verzögerte.

Wie machen es die anderen? USA: Man kann eine der begehrten Green Cards mit Glück über die jährliche Verlosung von 55 000 Karten erhalten oder spezielle Jobs ausüben, für die sich kaum Amerikaner finden. Unternehmer, die Jobs schaffen, werden ebenfalls bevorzugt.

Kanada: Nach einem strikten Punktesystem sucht sich Kanada Einwanderer mit gesuchten Berufen aus. Dazu gehören IT-Spezialisten, Software-Ingenieure, aber auch Köche und Gastronomie-Beschäftigte.

Australien: Auch in „Down Under“ werden Einwanderer mit bestimmten Jobs vor allem nach dem Wert für das Land ausgewählt. Außerdem dürfen Einwanderer nicht älter als 45 Jahre sein, keine schweren Krankheiten und Vorstrafen haben.

Österreich: In der Alpenrepublik bekommt einen Aufenthaltstitel, wer über einen angemessenen Wohnsitz, ein festes regelmäßiges Einkommen sowie eine Krankenversicherung verfügt.

Bislang werden – etwa von SPD, Grünen oder FDP - vor allem am Bedarf der Wirtschaft orientierte Regeln favorisiert. Über Punktesysteme nach dem Vorbild Kanadas sollen etwa das Alter, die Integrationschancen, die Sprachkenntnisse, der Berufs- und/oder Hochschulabschluss sowie der Bedarf auf dem deutschen Arbeitsmarkt bewertet werden. Werde eine Mindestpunktzahl – 65 von 100 möglichen Punkten – erreicht, bekomme der Bewerber einen Platz auf einer Warteliste. Liege ein Jobangebot in Deutschland vor, rutsche der Betreffende automatisch nach oben, schlägt die SPD vor. Der frühere SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann verweist darauf, dass Deutschland in den nächsten zehn Jahren sechs Millionen Erwerbstätige verlieren werde. Die Generation der „Babyboomer“ aus den 50er und 60er Jahren gehe in Rente. Allerdings wird in der SPD erst einmal eine Kontingent-Lösung mit 25 000 Fachkräfte-Einwanderern pro Jahr diskutiert.

Wirtschaft ruft nach Fachkräften

„Deutschland muss im globalen Wettbewerb erfolgreicher werden.“ Christian Lindner, FDP-Chef



Das sei viel zu wenig, kritisieren Grüne und Arbeitsmarktexperten, wie Herbert Brückner vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ökonomen sind sich ziemlich einig, dass Deutschland künftig 400 000 bis 500 000 Fachkräfte-Einwanderer pro Jahr brauche in der sogenannten Netto-Einwanderung, also Zuzüge minus Fortzüge. Die Grünen verlangen, dass das jetzige komplizierte Einwanderungsrecht – es gibt 51 verschiedene Regelungen – vereinfacht werden müsse. Und FDP-Chef Christian Lindner unterstreicht, dass sich Deutschland, wie jedes Einwanderungsland, seine Einwanderer selbst aussuchen müsse. Er verweist darauf, dass Deutschland „im globalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe“ stehe.

Die bisherige Blue-Card-Regelung, die Einwanderung von Fachkräften bei einem erwarteten Mindesteinkommen ab 52 000 Euro ermöglicht, sollte gelockert werden. Das branchenübliche Einstiegsgehalt sollte ausreichen, um nach Deutschland kommen und arbeiten zu können. Über eine „Chancenkarte“ solle eine „jährlich festzulegende Anzahl“ qualifizierter Fachkräfte und Spezialisten, die genügend Punkte erzielten, ein Jahr lang in Deutschland arbeiten und sich qualifizieren dürfen. Arbeitsmarktbezogene Einwanderer müssen zu deutschen Staatsbürgern werden können, ohne ihre Wurzeln und etwa Eigentum im Herkunftsland aufgeben zu müssen, verlangt Lindner.

