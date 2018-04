Aussenansicht Kein Kopftuch bis 18 Jahre Der NRW-Integrationsministers Joachim Stamp will ein Kopftuchverbot für Mädchen in Schulen einführen. TDF unterstützt das.

Christa Stolle, Frauenrechtlerin

Die Autorin ist Bundesgeschäftsführerin von Terre des Femmes.

Berlin.In Schulen wird zusehends eine Entwicklung in Sachen religiöses Mobbing beobachtet. Opfer und Täter sind dabei Kinder, die sich gegenseitig diskriminieren. Seit 2015 nimmt diese Art von Mobbing zu, so dass in manchen Schulen versucht wird, mit neuen Regelungen dem entgegenzuwirken. Das Mobbing gegen unverschleierte Mädchen, die als „Unreine“ oder „Schlampen“ beschimpft werden, muss strikt verurteilt und sanktioniert werden.

Öffentliche Schulen müssen für alle minderjährigen Mädchen eine angstfreie Entwicklung ermöglichen. Die Politik darf die Schulen nicht allein lassen! Endlich kommt Bewegung in die Sache und die Politik nimmt das Thema auf die Agenda. Terre des Femmes (TDF) begrüßt den Vorstoß des NRW-Integrationsministers Joachim Stamp (FDP), ein Kopftuchverbot für Mädchen an Schulen einzuführen. Dies ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Allerdings ist es notwendig, das Verbot nicht bis 14 Jahren, sondern bis 18 Jahren zu erlassen.

TDF hält sich dabei an die UN-Kinderrechtskonvention. Demnach gelten alle Personen unter 18 Jahren als Kinder. Ein weiterer Grund, das Kopftuchverbot bis 18 Jahre auszudehnen ist die Tatsache, dass mit der Religionsmündigkeit wie sie in Deutschland mit 14 Jahren festgeschrieben wird, nicht die finanzielle und psychische Abhängigkeit vom Elternhaus endet. Zudem unterliegen „Teenager“ einem starken Einfluss und Zugehörigkeitsbedürfnis zu ihrem sozialen Umfeld – vor allem in den „Peergroups“.

Die Erziehung und Bildung in Schulen sollte an neutralen und demokratischen Prinzipien orientiert sein und eine altersgerechte und selbstbestimmte Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen. Kinder müssen die in der Verfassung verankerten Grundrechte, wie das Recht auf Weltanschauungsfreiheit, ungehindert wahrnehmen und einüben können. Das gilt besonders für Mädchen. In religiös traditionellen und konservativen Familien werden Mädchen auf angeblich religiöse Vorschriften verpflichtet, wie die Bedeckung der Haare mit einem Kopftuch und anderen Einschränkungen, die Mädchen auf ihre Rolle als zukünftige Mutter und Ehefrau vorbereiten sollen. Für TDF ist es wichtig, dass jedes Mädchen unabhängig von ihrer Religion oder Herkunft frei und selbstbestimmt aufwachsen kann. Die Schule muss dafür den Freiraum bieten.