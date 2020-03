Aussenansicht Kein Kraftwerk am Regen Gefährdete Fischarten sind auf das Wehr von Pielmühle angewiesen. Der Lebensraum ist unbedingt schützenswert.

Von Hans Holler, Präsident des Fischereiverbands Oberpfalz und Mitglied der Donau-Naab-Regen-Allianz.

Regensburg.Wenn es nach der Landeskraftwerke GmbH ginge, gäbe es am beliebten Badewehr am Standort in Pielmühle (Landkreis Regensburg) schon längst die bereits seit längerem geplante Wasserkraftanlage. Bei Runden Tischen in den vergangenen Monaten versuchten die Initiatoren des Projektes, die vielfältigen Gegenargumente zu entkräften. Eine Zusammenfassung der Argumente: Allen voran stehen natürlich der Fluss Regen und seine Aue sowie das lebendige Ökosystem vor Ort, welche durch einen realisierten Kraftwerksbau in ihrer Funktion stark beeinträchtigt würden. Es gibt hier noch überregional bedeutende Vorkommen von stark gefährdeten Fischarten, die zum Laichen auf die gut durchströmte Sand- und Kiesstruktur unterhalb des Wehres angewiesen sind – auch es wenn durch den Wasserüberfall über das Wehr menschengemachte Ersatzlaichräume sind. Diese Laichplätze sind als wichtige Lebensräume unbedingt schützens- und erhaltenswert.

Durch einen Kraftwerksbau, bei dem zu zwei Dritteln des Jahres kein Wasser mehr über die Wehrkrone fließen würde, würden diese Habitate zerstört und verlanden. Zusätzlich befindet sich in unmittelbarer Nähe das Trinkwasserschutzgebiet Sallern, aus dem etwa 80 Prozent des Regensburger Trinkwassers bezogen werden. Meiner Ansicht nach besteht die Gefahr, dass durch das geplante Kraftwerk dieses für uns Regensburger so bedeutende Trinkwasservorkommen gefährdet ist. Auch der lokale Wasserversorger teilt diese Bedenken. Gerade in Zeiten des Klimawandels und immer heißer werdenden Sommern ist das keine besonders angenehme Vorstellung.

Abgesehen davon gibt es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, welches der Wasserkraftnutzung erst ab einer Nennleistung von 5000 kW ein öffentliches Interesse zubilligt. Bei kleineren Anlagen steht der dadurch verursachte Umweltschaden im Vergleich zur Energieausbeute in keinem Verhältnis. Für den Standort Pielmühle ist eine Leistung von ca. 500 kW prognostiziert, also eine Ausbeute, die um das Zehnfache zu niedrig ist, damit es überhaupt ein öffentliches Interesse geben kann. Ich setze mich als Präsident des Fischereiverbandes Oberpfalz e. V. gemeinsam mit meinen Mitstreitern in der Donau-Naab-Regen-Allianz dafür ein, dass dieses Kraftwerk auch in Zukunft nicht gebaut wird.