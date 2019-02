International Kein leichter Gang: Merkel berät mit Visegrád-Staaten Es ist kein leichter Gang für Kanzlerin Merkel. Die vier Visegrád-Staaten stehen ihr mehr oder weniger kritisch gegenüber. In Bratislava geht es um Merkels Flüchtlingspolitik, aber auch um Wirtschaftsfragen.

Angela Merkel reist nach Bratislava: Offizieller Anlass des Treffens ist der 30. Jahrestag des Mauerfalls.

Peter Pellegrini, Ministerpräsident der Slowakei, empfängt Bundeskanzlerin Merkel zum V4+Deutschland-Gipfel.

Bratislava.Deutschland und die vier Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei planen ein gemeinsames Entwicklungsprojekt in Marokko zur Bekämpfung von Fluchtursachen.

Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Bratislava an, nachdem sie sich zuvor mit den Regierungschefs der Vierergruppe getroffen hatte. Das Projekt solle illegale Migration eindämmen helfen, sagte die Kanzlerin, ohne genauere Angaben zu dem Projekt zu machen.

Den Angaben zufolge hatte der slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini das Projekt angeregt. Sie sehe darin ein Beispiel, dass die vier Staaten mit Deutschland „auch in diesem Bereich enger zusammenarbeiten wollen“, sagte Merkel dazu.

Alle vier Visegrad-Staaten, insbesondere Polen und Ungarn, waren bisher scharfe Kritiker von Merkels Flüchtlingspolitik und weigerten sich entschieden, Flüchtlinge nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel in der EU aufzunehmen.