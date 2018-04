Ökologie Kein totales Glyphosat-Verbot Klöckner legt Verordnung zur Reduzierung des Unkrautgiftes vor. Landwirte dürfen es in Ausnahmefällen noch verwenden.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Lässt ein paar Hintertüren für den Glyphosat-Einsatz offen: Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin.Der „schrittweise Ausstieg“ aus dem umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat wird konkret. Gestern stellte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) den Entwurf ihrer Verordnung zur Verringerung des Glyphosat-Einsatzes vor. Er sieht unter anderem ein Verbot des Unkrautgiftes in privaten Gärten vor. Landwirte sollen das Mittel nur noch in Ausnahmefällen anwenden dürfen. Ein völliges Glyphosat-Verbot werde es dagegen in Deutschland nicht geben, sagte Klöckner. Sie verwies darauf, dass ein Totalausstieg nicht EU-rechtskonform sei.

In ihrer Glyphosat-Verordnung listet die Ministerin gleich mehrere Anwendungsverbote beziehungsweise -einschränkungen auf. Neben Privatgärten soll das Unkrautmittel auch nicht mehr in Parks, Sportanlagen und dergleichen eingesetzt werden dürfen. Auch in der Nähe von Gewässern darf es nicht mehr ausgebracht werden.

Bisherige Ausnahmen für einen Glyphosat-Einsatz in Naturschutzgebieten sollen künftig nicht mehr gemacht werden. Allerdings gibt es dabei auch Hintertüren: Glyphosat dürfe weiter von „Profis“, das heißt ausgebildeten Gärtnern und Gärtnereibetrieben, in privaten Gärten oder auf öffentlichen Flächen eingesetzt werden. Doch nur dann, wenn die Unkrautbekämpfung nicht mit anderen Mittel, etwa mechanisch, vorgenommen werden könne. Über den Einsatz müssten dann allerdings Aufzeichnungen und Nachweise angefertigt werden. Auf „gartenbaulichen Flächen“ will Klöckner den Einsatz ebenfalls verbieten, sofern es keine „Saumstrukturen“ – Hecken oder dergleichen – gibt, in die sich Vögel zurückziehen könnten.

Einsatz bei Behörden anmelden



Der Einsatz von Glyphosat auf landwirtschaftlichen Flächen soll ebenfalls stark eingeschränkt und nur noch in „Ausnahmefällen“ ermöglicht werden. Dazu gehören nach Klöckners Verordnungsentwurf Böden, die besonders erosionsgefährdet sind und eine mechanische Unkrautbekämpfung – etwa gegen hartnäckige Disteln oder Quecken – mehr schaden als nutzen würde. „Wenn es in Einzelfällen keine bessere Alternative zur Unkrautbekämpfung gibt oder wenn die Ernte, etwa wegen Nässe, komplett in Gefahr ist, darf das Mittel noch eingesetzt werden“, sagte die Ministerin. Allerdings müssten die Landwirte drei Tage vor der beabsichtigten Anwendung den Einsatz bei den zuständigen Behörden des Landkreises anmelden.

Ein Verkaufsverbot für glyphosathaltige Mittel im Handel, etwa in Gartenmärkten, werde es mit der Verordnung allerdings nicht geben, sagte Klöckner der Mittelbayerischen. Sie appellierte an die privaten Gartenbesitzer, sich an das künftige Glyphosat-Verbot zu halten. Dass die Ministerin nicht drastischer gegen den Einsatz von Glyphosat vorgeht, was etwa Umweltverbände oder die Grünen schon lange fordern, liegt an Brüssel. Die EU hat das Glyphosatverbot, das im Januar im österreichischen Bundesland Kärnten beschlossen worden war, ausgebremst. Sich nur auf das „Vorsorgeprinzip“ zu berufen, reiche nicht, erklärte Brüssel. Seitdem sucht Österreich nach einem nationalen Verbot, das mit EU-Recht vereinbar ist.

Hofreiter: „Zickzackkurs“



Anders als Klöckners Vorgänger Christian Schmidt (CSU), der im Fall Glyphosat mit der damaligen Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) über Kreuz lag, sucht die CDU-Ministerin den Schulterschluss mit der neuen Kabinettskollegin Svenja Schulze (SPD). Beide seien sich einig, dass der Einsatz des Unkrautmittels „in dieser Legislaturperiode beendet“ werden müsse.

Unterdessen verlangte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter; Klöckner solle „ihren Zickzackkurs“ beenden. Nötig sei ein „klarer, ambitionierter und verbindlicher Fahrplan“ zur Reduktion von Pestiziden, verlangte er. Angesichts des dramatischen Sterbens von Bienen, Schmetterlingen und Vögeln müsse Klöckner den „Fehltritt ihres Vorgängers korrigieren“. Ex-Landwirtschaftsminister Schmidt hatte Ende November 2017 in Brüssel eine Verlängerung des Glyphosat-Einsatzes in der EU um fünf Jahre nicht verhindert. Das hatte seinerzeit zu erheblichem Ärger mit dem Koalitionspartner SPD geführt.