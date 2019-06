Rettung Keine Bootsflüchtlinge nach Regensburg Die Bürgermeisterin hat mehrfach angeboten, Flüchtlinge von Booten aufzunehmen. Eine direkte Zuweisung gibt es aber nicht.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Aktivisten der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch retten Migranten vor der libyschen Küste. Wohin die „Sea-Watch 3“ die insgesamt 52 Geretteten bringen kann, ist uimmer noch unklar. Foto: Sea-Watch/dpa

Regensburg.Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hatte in der vergangenen Woche vor der libyschen Küste mehr als 50 Menschen von einem Schlauchboot gerettet. Italiens Regierung will das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ aber nicht anlegen lassen. Das Schiff wartet im Mittelmeer. Auf der anderen Seite haben mehr als 50 deutsche Städte und Gemeinden erklärt, Flüchtlinge aufnehmen zu wollen, die von Seenotrettern aus dem Mittelmeer geholt wurden. Dazu zählt auch die Stadt Regensburg. Die Kommunen hätten bereits schriftlich ihre Bereitschaft zur Aufnahme bekundet, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit.

Laut der Webseite von Seebrücke.org des bundesweiten Bündnisses „Sichere Häfen“ stellt die Stadt Regensburg eine schnelle und unkomplizierte Aufnahme und Unterbringung von aus Seenot geretteten Menschen zusätzlich zur Verteilungsquote von Schutzsuchenden sicher. Die Stadt erklärt sich demnach bereit, aus Seenot gerettete Menschen, beispielsweise von einem zivilen Seenotrettungsboot direkt aufzunehmen und unterzubringen. Diese Aufnahme geschehe zusätzlich zur Verteilungsquote Asylsuchender. „Hierzu wird ein Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Inneres und Sport, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem Bundesland Bayern hergestellt.“

Ein klares politisches Signal

Schon mehrfach hat Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer die Bereitschaft der Stadt erklärt, über die übliche Quote hinaus zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen. Damit will sie ein klares politisches und humanitäres Signal setzen.

Auf die Verteilung von Geflüchteten hat das aber zunächst eher keinen Einfluss.

Die Verteilung steuert der Bund, danach geht die Verantwortung weiter auf die Länder und die Bezirke. Die Verteilung in Bayern regelt die Asyldurchführungsverordnung. Laut der Pressestelle des Bezirks Oberpfalz gilt für die kreisfreie Stadt Regensburg hier eine Quote von 13,1 Prozent. Diese Quote erfülle die Stadt. Derzeit seien rund 1900 Asylbewerber in Regensburg in staatlichen Unterkünften untergebracht, die durch die Regierung der Oberpfalz betrieben werden.

Briefe ans Kanzleramt

Auf die Frage der Mittelbayerischen, ob denn schon Bootsflüchtlinge nach Regensburg gekommen sind, für die die Stadt offene Türen erklärt hatte, antwortet die Regierung: „Es lässt sich von unserer Seite nicht nachvollziehen, ob sich unter den Asylbewerbern, die in der Oberpfalz untergebracht werden, aus Seenot gerettete Flüchtlinge befinden.“

Um Bewegung in das Thema zu bringen, hat die Bürgermeisterin zunächst gemeinsam mit anderen Oberbürgermeistern einen offenen Brief an das Kanzleramt geschrieben. Im Januar 2019 hat sie persönlich direkt nochmal einen Brief nach Berlin geschickt. Die Antwort traf Ende Februar ein mit einem Dank an die Stadt für ihre Bereitschaft. Das Kanzleramt wies darin darauf hin, dass zunächst die Länder zuständig seien. Die Abläufe bei der Verteilung von Flüchtlingen bleiben unangetastet. Eine direkte Zuweisung an Kommunen von einzelnen Personen gebe es nicht. Es ist also momentan nicht denkbar, dass zum Beispiel Regensburg erklären könnte, man wolle zehn Flüchtlinge aufnehmen, die gerade noch auf der Sea-Watch 3 ausharren, und die dann auch hierhergeschickt würden.

Sea-Eye motiviert zusätzlich

Die Stadt setzt sich laut eigenen Angaben gerade auch wegen der in Regensburg beheimateten Rettungsorganisation Sea-Eye besonders dafür ein, die Seenotrettung im Mittelmeer aus humanitären Gründen zu ermöglichen. Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer erklärte bei früherer Gelegenheit: „Solange Menschen auf der Flucht im Meer sterben, muss es intensive Anstrengungen geben, um die Geflüchteten gerecht in Europa zu verteilen und den Fluchtursachen zu begegnen. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie Menschen ertrinken oder hilfesuchend auf dem Meer verbleiben.“

Sea-Watch kritisiert, dass Deutschland offenbar auf eine europäische Lösung warte. „Deutschland ist gefragt“, sagte Sprecher Ruben Neugebauer. Im Moment stehe jedoch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Weg. Aus dem Innenministerium in Berlin hieß es, dass man sich einer Lösung nicht verschließe. Voraussetzung sei allerdings „eine möglichst breite Beteiligung der EU-Mitgliedstaaten und die Übernahme der Koordinierung durch die Europäische Kommission“.

Deutlich weniger Flüchtlinge

Die Lage an den EU-Außengrenzen hat sich laut der Grenzschutzagentur Frontex „deutlich verbessert“. „Insgesamt haben wir in der EU seit Beginn des Jahres rund 30 000 irreguläre Grenzübertritte registriert“, sagte Frontex-Direktor Fabrice Leggeri der „Welt“. In der ersten Jahreshälfte 2018 waren rund 60 430 registriert worden.

Die Ägäis sei derzeit erneut „Route Nummer eins“. Im vergangenen Jahr hatten bis Juli erstmals die meisten Flüchtlinge und Migranten die westliche Mittelmeerroute über Spanien bei der illegalen Einreise in die EU genutzt. Für die Verschiebung machte Leggeri den Grenzschutz von Spanien und Marokko verantwortlich. „Man passt zum Beispiel besser auf, dass Boote erst gar nicht ablegen können.“

Das Flüchtlingsaufkommen in der Ägäis war ungeachtet der EU-Vereinbarung mit der Türkei jüngst deutlich gestiegen. Die Zahl der Menschen, die in den Registrierlagern (sogenannte Hotspots) auf den griechischen Inseln ausharren, stieg laut griechischem Migrationsministerium Anfang Juni wieder auf mehr als 16.000. Flüchtlingshilfsorganisationen kritisieren die Zustände besonders in Auffanglagern auf Samos und Lesbos als menschenunwürdig. Zudem werden Migranten von Schleppern durch Griechenland geschleust, ohne je im Land registriert zu werden.

Mit einem Ende der illegalen Zuwanderung rechnet Leggeri nicht. Er forderte die EU-Staaten dazu auf, eng mit den Herkunftsländern zusammenzuarbeiten und „dort das Leben lebenswerter machen“. „Politik darf sich nicht nur auf Grenzschutz beschränken.“