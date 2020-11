Aussenansicht Keine Gewalt gegen Kinder Noch immer werden Kinder mit Gewalt „erzogen“. Mit der Kampagne „#NiemalsGewalt“ arbeitet Unicef gegen alte Muster an.

Christian Schneider, Kinderrechtler

Berlin.Vor 20 Jahren trat das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung in Kraft, doch es bleibt weiterhin unsere Aufgabe, Gewalt gegen Kinder niemals hinzunehmen. „Wenn Du nicht hörst, setzt es was!“ – kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor? Vielleicht können Sie nachfühlen, wie Worte wie diese auf Kinder wirken. Viel zu viele Mädchen und Jungen hören sie täglich. Sie werden bedroht, gedemütigt, geschlagen und vernachlässigt – meist durch jene Menschen, die ihnen eigentlich am nächsten stehen.

Ein wichtiger Schritt

Die Verankerung des Rechts auf eine Erziehung ohne Gewalt im Bürgerlichen Gesetzbuch war vor 20 Jahren umstritten. Manche hielten es für überflüssig. Heute wissen wir, dass es ein wichtiger Schritt war, Gewalt als Mittel der Erziehung zurückzudrängen.

Seither haben sich die Einstellungen zu körperlicher Bestrafung sehr verändert. Schwere Formen körperlicher Gewalt finden heute nur noch die wenigsten Menschen in Deutschland angebracht. Das ist gut so. Doch gleichzeitig zeigt die Studie der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Ulm, die von UNICEF Deutschland und dem Kinderschutzbund in Auftrag gegeben wurde, dass jeder Zweite noch immer der Auffassung ist, dass ein Klaps auf den Hintern noch keinem Kind geschadet habe. Jeder Sechste hält es sogar für angebracht, ein Kind zu ohrfeigen.

Körperverletzung ganz normal?

Was unter Erwachsenen zu einer Anzeige führen würde, wird gegenüber Kindern hingenommen oder sogar gutgeheißen. Das darf nicht sein. Jede Form der Gewalt hinterlässt bei Kindern Spuren Gewalt gegen Kinder hat viele Gesichter. Schreckliche Verbrechen wie die Missbrauchsfälle von Münster, Lügde oder Bergisch Gladbach erschüttern zurecht die Öffentlichkeit. Aber die stille Gewalt, die Kinder erleiden, die demütigenden, herabsetzenden Worte, das Anschweigen, oder auch Schläge, die nicht sofort blaue Flecken hinterlassen, bleiben meist unsichtbar.

Verletzungen der Seele

Eines sollte uns jedoch bewusst sein: Jede Gewalt hinterlässt bei Kindern Spuren und kann sich tief in Körper und Seele der Kinder einschreiben. Auch scheinbar leichte Übergriffe sind ein Angriff auf die Rechte der Kinder, auf ihre Entwicklung und Zukunft. Deshalb hat UNICEF die Kampagne #NiemalsGewalt gestartet. Unsere Gesellschaft muss es als Daueraufgabe ansehen, allen Kindern ein Aufwachsen ohne Gewalt und Angst zu ermöglichen.

Der Autor Christian Schneider ist Geschäftsführer UNICEF Deutschland..

