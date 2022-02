Konflikte Keine Kriegsangst in der Ukraine? Selenskyj irritiert Westen

Während die Nato immer wieder vor einem russischen Einmarsch warnt, gibt sich ausgerechnet der ukrainische Präsident plötzlich gelassen. Vor allem in den USA sorgt das für Verwunderung. Was will Selenskyj?

Von Andreas Stein, Hannah Wagner und Christiane Jacke, dpa