Entscheidung gefallen Keine Parteistrafe: Altkanzler Schröder darf SPD-Mitglied bleiben

Mail an die Redaktion Altkanzler Gerhard Schröder spricht am 16.10.2017 in Möchengladbach. Foto: Federico Gambarini/dpa

Die Russland-Nähe von Altkanzler Gerhard Schröder hat weiter keine Parteistrafe der SPD zur Folge.

Die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover wies Anträge mehrerer SPD-Gliederungen in zweiter Instanz in einem Beschluss zurück, der der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Nähe zu Russland

Mehrere Parteigliederungen werfen dem früheren Kanzler nach wie vor . In erster Instanz hatte der SPD-Unterbezirk Region Hannover im Sommer entschieden, dass Schröder mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung verstoßen hat. Sieben SPD-Gliederungen legten dagegen Berufung ein.

Die Anträge seien „nicht begründet“, berichtete der „Spiegel“ nun zur Entscheidung in zweiter Instanz. Für ein Parteiordnungsverfahren hätte Schröder demnach „gegen Statuten, Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstoßen oder sich einer ehrlosen Handlung schuldig“ machen müssen beziehungsweise „die innerparteiliche Solidarität außer Acht gelassen haben“. Dies lasse „sich nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen“.

Schröder gilt als enger Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin und war über Jahre für russische Energiekonzerne aktiv. Mit Blick auf Russlands Angriff auf die Ukraine erklärte der heute 78-Jährige zwar, es liege in der Verantwortung Russlands, den Krieg zu beenden. Allerdings dürften die Verbindungen zu Russland nicht komplett gekappt werden. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte Schröder bereits im April nahegelegt, aus der Partei auszutreten.

− dpa