Corona und Schulen Keine Schulaufgaben im Wechselunterricht Klassen im Wechselunterricht in Bayern schreiben vor Weihnachten keine Schulaufgaben mehr. Der Sportunterricht entfällt.

Mail an die Redaktion "Wir werden für faire Rahmenbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler sorgen“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Foto: Peter Kneffel/dpa

München.In Schulklassen, die sich wegen Corona im Wechsel- oder Distanzunterricht befinden, werden vor Weihnachten keine Schulaufgaben, Kurzarbeiten oder ähnliches mehr geschrieben. Das teilte das Kultusministerium am Dienstag in München mit. Dies gilt somit unter anderem ab Klassenstufe acht aufwärts - mit Ausnahme der jeweils letzten Jahrgangsstufen der jeweiligen Schularten.

„Schriftliche Leistungsnachweise“ könnten in den betreffenden Klassen beziehungsweise Kursen bis Weihnachten nicht stattfinden. Details zu gegebenenfalls notwendigen Nachhol- oder Härtefallregelungen würden derzeit erarbeitet. Mündliche Leistungsnachweise bleiben möglich. Neu ist zudem: An allen Schulen entfällt der praktische Sportunterricht.

Verschärfungen treten am Mittwoch in Kraft

Das Kabinett hatte am Sonntag neuerlich Verschärfungen der Anti-Corona-Maßnahmen insbesondere an den Schulen beschlossen, die an diesem Mittwoch in Kraft treten. Demnach bleiben die Klassen eins bis sieben sowie alle Klassen an Förderschulen vollständig im Präsenzunterricht.

Ab Klassenstufe acht wird mindestens auf einen Wechselbetrieb von Präsenz- und Distanzunterricht umgestellt. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche wird sogar vollständig auf Distanzunterricht umgestellt. Ausnahmen sind jeweils die letzten Jahrgangsstufen der jeweiligen Schularten.

Berufliche Schulen im Distanzunterricht

Alle beruflichen Schulen – mit Ausnahme der FOS/BOS und der Wirtschaftsschule – stellen komplett auf Distanzunterricht um. „Der Schulbetrieb reagiert flexibel auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Von diesen Mittwoch an gingen rund 40 Prozent der Schüler in Bayern in den Wechselunterricht oder in den Distanzunterricht.

Angesichts der unverändert hohen Corona-Zahlen entfällt zudem voraussichtlich bis Weihnachten an allen bayerischen Schulen der praktische Sportunterricht. Lediglich „sporttheoretische Inhalte“ sollen weiterhin unterrichtet werden können. Und auch in den 11. und 12. Klassen an Gymnasien bleibt Sport unter Auflagen möglich.

„Die Pandemie stellt die Schulfamilie vor die große Herausforderung, Gesundheitsschutz und gute Bildungschancen für alle zu gewährleisten“, sagte Piazolo. Er sicherte aber zu: „Wir werden für faire Rahmenbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler sorgen.“ (dpa)