Angriff auf Ukraine Kiew hält Russen bislang stand Truppen dringen auf die Ukraine-Hauptstadt vor. Klitschko ruft die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Zum Newsblog.

Kiew.Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko weiter in der Hand der Regierung. „Die Nacht war schwer, doch es gibt keine russischen Truppen in der Stadt“, so Klitschko verbreiteten Clip im Nachrichtenkanal Telegram. Er betont zugleich: „Der Feind versucht, in die Stadt vorzudringen.“ Mit Stand 5.00 Uhr MEZ gebe es 35 Verletzte, unter ihnen zwei Kinder. Zuvor hatte auch der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podolak der Agentur Unian, die Regierung beherrsche die Lage. Die Angreifer versuchten, große Zahlen von Militärtechnik und Streitkräften in die Stadt zu bringen.

Klitschko ruft die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. „Bleibt in den Bombenschutzkellern, denn der Feind greift aus der Luft an.“ Die Infrastruktur funktioniere, die U-Bahn fahre. Klitschko forderte dazu auf, mutmaßliche Markierungen von Angriffszielen auf Häusern zu entfernen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief in einer Erklärung am späten Freitagabend rief er die Bevölkerung zur entschlossenen Verteidigung der Hauptstadt auf. „Das Schicksal des Landes entscheidet sich gerade jetzt.“ Selenskyj fordert die Aufnahme seines Landes in die Europäische Union. „Es ist ein entscheidender Moment, um die langjährige Diskussion ein für alle Mal zu beenden und über die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU zu entscheiden“, twittert Selenskyj. Er habe mit EU-Ratspräsident Charles Michel über „weitere wirksame Hilfe“ sowie den „heldenhaften Kampf der Ukrainer für ihre freie Zukunft“ diskutiert. Eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine galt bisher als ausgeschlossen.

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind in Kraft. Das geht aus Rechtsakten hervor, die in der Nacht zum Samstag im EU-Amtsblatt veröffentlichten wurden. Eine gegen Russlands Einmarsch in die Ukraine gerichtete Resolution ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Moskau legte bei der Abstimmung im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Freitag in New York wie erwartet ein Veto gegen den Text ein, China enthielt sich. (dpa)