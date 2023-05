Russischer Angriffskrieg Kiew: Mehr als 200.000 russische Soldaten gefallen Die Ukraine spricht von über 200.000 getöteten russischen Soldaten, Moskaus eigene Angaben liegen weit darunter. Wie hoch die Zahlen wirklich sind, ist unklar. Die Verluste auf beiden Seiten sind aber gewaltig.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Die Mutter eines russischen Soldaten, der in der Ukraine getötet wurde, kniet neben einem Baum, der zum Gedenken an ihren Sohn in Sewastopol auf der Krim gepflanzt wurde. Foto: Uncredited/Uncredited/AP/dpa

Kiew.Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Angaben aus Kiew zufolge mehr als 200.000 Soldaten verloren. In den vergangenen 24 Stunden seien 610 feindliche Soldaten getötet worden, damit belaufe sich die Gesamtzahl der russischen Verluste auf 200.590 Soldaten, teilte der ukrainische Generalstab in seinem morgendlichen Lagebericht mit. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen. Das russische Militär hat zuletzt im September die eigenen Toten auf knapp 6000 Soldaten beziffert.

Nach Einschätzung von Militärexperten machen beide Seiten überhöhte Angaben zu den auf der jeweils anderen Seite getöteten Soldaten, während die eigenen verschwiegen werden. Tatsächlich aber sind die Verluste auf beiden Seiten nach inzwischen fast 15 Monaten Krieg gewaltig. Die BBC hat zusammen mit dem unabhängigen Internetportal Mediazona namentlich bereits 22.600 russische Gefallene erfasst. Die Zahl der tatsächlichen Kriegstoten dürfte deutlich höher sein.