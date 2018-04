Konflikte Kim bekennt sich zu Denuklearisierung Vom historischen Zusammentreffen von Nordkoreas Machthaber und Südkoreas Präsident kommen unerwartete Töne.

Mail an die Redaktion Kim Jong Un (l.), Machthaber von Nordkorea, und Moon Jae In, Präsident von Südkorea, schütteln sich die Hand. Foto: Uncredited/Korea Summit Press Pool/AP

Kim Jong Un (l.) und Moon Jae In bei der Willkommenszeremonie. Foto: afp/ Korea Summit Press Pool

Bodyguards begleiten den Wagen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, der für eine Mittagspause in den Norden zurückkehrt. Foto: afp/ Korea Summit Press Pool

Menschen schauen sich in Seoul eine Liveübertragung der historischen Begegnung an. Foto: Lee Sang-ho/XinHua/dpa

Panmunjom.Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seinen Willen zu einem kompletten Abbau seines Atomprogramms bekräftigt. Das geht aus der gemeinsamen Erklärung hervor, die Kim und Südkoreas Präsident Moon Jae In am Freitag bei ihrem ersten Gipfel am Grenzort Panmunjom unterschrieben. Beide umarmten sich nach der Unterzeichnung.

Moon sprach von einer „neuen Ära des Friedens“. Süd- und Nordkorea bestätigten in der Erklärung, ihr gemeinsames Ziel sei die Schaffung einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel durch „die vollständige Denuklearisierung“. Beide Länder wollen alle Feindseligkeiten, die Quelle militärischer Spannungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft seien, gegen die andere Seite einstellen.

Vom 1. Mai an sollen alle feindseligen Handlungen, einschließlich der Lautsprecherdurchsagen an der Grenze und der Verbreitung von Flugblättern in der Demilitarisierten Zone (DMZ) eingestellt werden. „Die DMZ wird in Zukunft praktisch zu einer Friedenszone werden.“

Südkorea und Nordkorea streben noch in diesem Jahr eine Friedensvereinbarung für die Halbinsel an. Es solle ein Ende des seit Jahrzehnten währenden Kriegszustandes ausgerufen und eine „dauerhafte und stabile“ Friedensregelung gefunden werden, erklärten beide Seiten am Freitag nach einem historischen Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. Die beiden Staaten streben demnach auch eine atomwaffenfreie Halbinsel an.

Der Korea-Krieg war vor 65 Jahren mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen – ein Friedensvertrag wurde aber nicht geschlossen. Formal befinden sich beide Länder deswegen weiter im Kriegszustand. Nun solle es mit den USA und möglicherweise auch mit China Treffen für eine Friedensvereinbarung geben, hieß es in der Gipfelerklärung. Washington und Peking sind Teil des 1953 unterzeichneten Waffenstillstandes.

Beide Seiten einigten sich auch auf die Wiederaufnahme gemeinsamer humanitärer Projekte wie die Treffen von durch den Krieg auseinandergerissenen Familien.

Als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges (1950-53) hatte Kim für den Gipfel die Grenze überquert und südkoreanischen Boden betreten. Nach Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung umarmten sich die beiden. Moon will zudem noch in diesem Jahr in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang reisen.

