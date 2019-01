Aussenansicht Kinder aus der Armut holen Alle Kinder und Jugendlichen bis zum Alter von 27 sollen Grundsicherung erhalten – sonst könnten sie zu Verlierern werden.

Von Wolfgang Büscher

Berlin.Die Grundsicherung für Kinder ist eine politische Forderung vieler sozialer Vereine, darunter auch der Arche. Damit soll der Lebensunterhalt von Kindern sichergestellt werden. Wichtig dabei ist: Das Kind soll Träger eines eigenen Rechtsanspruches sein, unabhängig davon, in welcher Situation die Eltern leben. Damit würde das Kind einer Millionärsfamilie genauso viel Geld erhalten wie das Kind einer Familie, die von Transferleistungen leben muss. Einen Anspruch auf die Grundsicherung sollen alle Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren haben. Alle bisherigen Leistungen, wie das Kindergeld und auch Bafög, würden dann wegfallen. Die Arche fordert hier einen monatlichen Betrag von 500 Euro.

Fünf Millionen arme Kinder

Die Sicherung des Existenzminimums für Kinder ist absolut notwendig, gerade im Zeichen einer Zunahme der Kinderarmut. Der deutsche Kinderschutzbund hat kürzlich neue Zahlen ermittelt. Mehr als 4,5 Millionen Kinder müssen in unserem reichen Land in Armut leben. Übrigens: Kinder, deren Eltern Transferleistungen beziehen, erhalten bisher kein Kindergeld. Das wird mit dem Hartz-IV-Regelsatz verrechnet. Bei der Kindergrundsicherung handelt es sich dagegen um eine Leistung, die Eltern nicht einschließen, sondern nur für Kinder und Jugendliche anwendbar sein soll.

Kinder und Jugendliche tragen keine Schuld an der Situation ihrer Eltern, werden aber momentan durch das Streichen des Kindergeldes bestraft, wenn die Eltern Transferleistungen beziehen. Das bedeutet, diese Kinder haben einen deutlich schlechteren Start ins Leben. Sie müssen auf Vieles verzichten und lernen vom ersten Tag ihres Lebens, was es heißt, ein Verlierer zu sein. Oft sind sie später nicht in der Lage, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Deutschland verstößt gegen Kinderrechte

Kinder als Träger eines eigenen Rechtsanspruchs anzuerkennen, ist übrigens auch die Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention. Wir verstoßen also in Deutschland gegen die Menschenrechte von Kindern und das müssen wir schleunigst ändern.

Doch wie soll eine solche Grundsicherung ausgezahlt werden, etwa an die Eltern, wie bisher auch das Kindergeld? Nein: Ein Teil des Geldes muss in Richtung Kitas und Schulen fließen, damit alle Kinder individueller und besser gefördert werden können. Nur dann wird es auch in der Zukunft ein starkes Deutschland mit starken Kindern geben.