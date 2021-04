Aussenansicht Kinder sind wohl zu unwichtig Die Jungen sind in der Pandemie extrem belastet. Aber die Beteuerungen aus der Politik sind nur Lippenbekenntnisse.

Dr. Tobias Oelbaum, Bildungsexperte

Tobias Oelbaum ist Sprecher der Initiative Familien Bayern.

Regensburg.Kinder und Jugendliche haben Priorität! Warum schließen dann Schulen und Kits statt Fabriken und Friseure? Die Politik scheint sich einig zu sein: Kinder und Jugendliche, Schulen und Kitas haben oberste Priorität. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich wiederholt derart geäußert. Einig sind sich Politiker auch darin, dass Kinder und Jugendliche von der Pandemie sind, dies zeigte zuletzt die Debatte um „Generationengerechte Corona-Krisenpolitik“ im Bundestag. Vielfach zitiert wurden Studien von Experten über zunehmende Vereinsamung, Depressionen, Essstörungen bis hin zu Suizid-Gedanken.

Doch ein weiterer Punkt scheint alle zu einen: Das Pandemiegeschehen würde in relevantem Maß durch offene Schulen und Kitas angetrieben. Von Politikern der CSU bis hin zu den Grünen wird dies immer wieder vorgebracht. So erklärt sich, dass bei Arbeitnehmern keine Testpflicht eingeführt wird, Behörden, Fabriken, Handwerksbetriebe und körpernahe Dienstleistungen nahezu ohne weitere Einschränkungen und unabhängig von der Inzidenz offen haben. Statt dessen werden bundesweit , statt dem ursprünglich geplanten Wert von 200. In Bayern bleiben Schulen und Kitas sogar schon ab einer Inzidenz von 100 geschlossen. Die der Politik wohlbekannten Kollateralschäden bei Kindern und Jugendlichen werden in Kauf genommen, Hauptsache die Wirtschaft läuft. Sind Schulen nun Pandemietreiber? Belege für ihre Aussagen liefert die Politik nicht.

Analysiert man Statistiken des RKI, fällt auf: Ausbrüche gibt es am Arbeitsplatz. In Bildungsstätten dagegen ist der Anteil verschwindend gering. Fragt man bei Gesundheitsämtern nach, heißt es: „Faktisch finden in den Schulen und Kitas kaum Ansteckungen von Kindern untereinander oder durch/auf das Betreuungspersonal statt.“ Wird einfach bei jedem positiven Fall bei Kindern und Jugendlichen der Ansteckungsort Schule angenommen? Wo stecken sich eigentlich Kinder und Jugendliche an, die seit Monaten im Homeschooling sind? Warum schreibt das RKI wiederholt (zuletzt am 1. April) davon, dass Schulen nicht Motor der Pandemie seien? Warum widersprechen alle kinderärztlichen Verbände vehement? Die Priorität für Kinder und Jugendliche bleibt ein reines Lippenbekenntnis.