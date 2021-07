Aussenansicht Kipppunkte für das Klima Die Klima-Uhr tickt schnell und die Zeit läuft, sie fliegt uns geradezu davon, warnt unser Gastautor.

Wolfgang Feiner, Greenpeace-Aktivist

Wer hätte nicht gern jene fulminante Verteidigungsrede des Sokrates in Athen gehört? Oder heimlich Cäsars und Kleopatras berüchtigtes erstes Rendezvous beobachtet? Mit eigenen Augen die Krönung Karls des Großen gesehen? Wer hätte nicht gern mit Kolumbus seinen Fuß auf neuen Sand gesetzt oder Luther beim Thesenanschlag über die Schulter geschaut? Dürer, Beethoven, Goethe kennengelernt? Wer hätte nicht gern der ersten Eisenbahnfahrt, dem ersten Flug persönlich beigewohnt? Alles Zeiten, Ereignisse, Wendepunkte, die Kontinente oder auch die ganze Welt verändert haben!

Aber es gibt eine Zeit, die wichtiger ist als alle die genannten zusammen, eine Dekade der Entscheidung über Wohl und Wehe der gesamten Menschheit: Es ist genau die Zeit, in der wir jetzt gerade leben: Bis 2030 entscheidet sich, ob wir die Welt unwiderruflich zu einem Ort machen, an dem es sich kaum mehr gut leben lässt, zu einer Welt, wie sie vorher noch nie eine Menschengeneration erlebt hat und wie sie danach alle Generationen durchleben werden müssen; denn es wird in der Klimakrise keinen Weg mehr zurück geben in eine normale Welt, in ein normales Leben.

Wir überschreiten gerade Klima-Kipppunkte: Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass der gewaltige, teils kilometerhohe Eispanzer Grönlands, einer unserer wenigen Schutzschilde gegen die Klimakatastrophe, wohl nicht mehr zu retten ist, dass wir vermutlich bald auch die Arktis verlieren werden. Dann wird die Erde nie mehr so sein, wie sie bisher immer war, und die menschliche Zivilisation, wie sie sich in Jahrtausenden aufgebaut hat, wird so nicht mehr existieren. Die Klima-Uhr tickt schnell und die Zeit läuft, sie fliegt uns geradezu davon. Was hindert uns eigentlich daran, in dieser Situation, in der die Zukunft des Planeten auf des Messers Schneide steht, machtvoll für das Richtige einzustehen? Die Lösung für alle Probleme steht am Himmel: Die Sonne schenkt uns gratis das Mehrtausendfache der Energie, die wir für Strom, Verkehr und Wärme brauchen. Wir müssen das Geschenk nur annehmen und die Dächer mit PV-Anlagen füllen.

In hundert, in tausend Jahren werden die Augen der Menschen auf unsere Zeit gerichtet sein, das Jahrzehnt, in dem wir alles entscheiden, ob zum Schlechten oder zum Guten.

Der Autor (Foto: Karin Kemmeter) ist als Umweltschützer bei Greenpeace Regensburg aktiv.

