Außenansicht Kirche hilft in Eritrea Bei den Herkunftsländern der Geflüchteten aus Afrika steht Eritrea weit vorne. Die Lage dort ist zum Verzweiflen.

Von Florian Ripka

Viele Asylsuchende kommen aus Eritrea. Dort hat das Regime alle kirchlichen Krankenhäuser geschlossen. Die Kirche macht trotz Repressalien weiter – und bekämpft gerade so Fluchtursachen. Die Missionen deutscher Rettungsschiffe im Mittelmeer haben die Debatte um Geflüchtete wieder voll entfacht – in Politik, Medien und an den analogen und digitalen Stammtischen der Nation. Wie so häufig sind bei den Debatten um Sea Watch 3 und Co. die Ursachen für die Flucht höchstens ein Randthema. Ein schwerer Fehler! Bei den Herkunftsländern der Geflüchteten aus Afrika steht Eritrea weit vorne auf der Liste.

Verständlich, denn die Lage dort ist zum Verzweifeln. Das Regime um Präsident Isayas Afewerki fährt seit Jahren einen strikten Abschottungskurs. Es gibt keine Verfassung und keine Rechtssicherheit. Der Militärdienst ist zu einer legalisierten Sklaverei geworden, berichten eritreische Auswanderer. Internationale Sanktionen zeigen kaum Wirkung auf die Regierung – auf die Bevölkerung jedoch schon. Armut und Unterversorgung sind tägliche Begleiter in Eritrea, und nicht nur dort.

Patienten wurden aus Betten geworfen

Im Juni hat sich die Situation nochmals verschärft: Das Militär hat alle von der katholischen Kirche betriebenen Krankenhäuser konfisziert und geschlossen. Die Patienten wurden regelrecht aus den Betten geworfen. Die meisten waren keine Katholiken, sondern Muslime und orthodoxe Christen. Als Grund für die Eskalation wird zweierlei vermutet: Erstens will der Staat auch im Gesundheitswesen die Oberhoheit behalten. Kirchliche Krankenhäuser mit ungleich besserer Qualität passen da nicht ins Bild. Zweitens hat sich wohl die Kirche zu selbstbewusst in den Friedensprozess mit Äthiopien eingebracht. Sie stellt Fragen – die das Regime nicht hören will.

Wie kann es weitergehen für die Menschen in Eritrea? Menschenrechtsorganisationen und Hilfswerken wird der Zugang zum Land erschwert. Nur die Kirche ist immer noch da. „Wir machen weiter“, lautet das mutige Bekenntnis von Priestern und Ordensleuten. Auch sie werden nicht verschont. Viele sitzen in Gefängnissen oder wurden aus dem Land geworfen. „Kirche in Not“ hilft in Eritrea so direkt wie möglich und so diskret wie nötig. Nicht nur in Eritrea gilt: Wo Regierungen versagen und NGOs jeder Weg verwehrt ist, springt die Kirche ein und bekämpft Fluchtursachen.

Weitere Beiträge der Rubrik Außenansicht finden Sie hier.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp