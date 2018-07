Konzert Klangmixtur mit Ecken und Kanten Die Yellowjackets zelebrieren im Jazzclub eine grandiose Fusion.

von Juan Martin Koch

Mail an die Redaktion Russell Ferrante und Bob Mintzer Foto: Koch

Regensburg.Versuchen Sie sich vorzustellen, jemand blase mit einer komplexistischen Melodica in einen Synthesizer hinein. So ungefähr klingt das elektronische Blasinstrument EWI. Wenn es ein Rohrblatt-Könner wie Bob Mintzer in die Finger bekommt, wird dieser etwas schräge, gleichsam aus der Tiefe des synthetischen Klangraums sich aufschwingende Sound zum Ereignis.

Um den 80er-Jahre-Fusion-Retroflash perfekt zu machen, unterfüttert Russell Ferrante das Ganze von seinem Keyboard aus noch mit sphärischen Streicherflächen und einem gestopften Trompeten-Sound. „Dewey“ heißt diese Nummer, eine mit unwiderstehlichem Groove-Stampf angeheizte Hommage an Miles Davis‘ Spätwerk.

Diese Art von Klangmixturen waren schon immer ein Markenzeichen der Yellowjackets. Vor dem Absturz in die Easy-Listening-Hölle bewahrte sie – neben der instrumentalen Klasse – harmonische Intelligenz, rhythmische Vertracktheit und die Lust an der melodischen Verzweigung. Live kommen Ecken und Kanten hinzu, die den Studioaufnahmen bisweilen fehlen, und so entwickelte sich der Jazzclub-Auftritt zu einer mit Standing Ovations gefeierten Fusion-Sternstunde.

Russell Ferrante, die Konstante in der wechselnden Bandbesetzung, setzt die Synthie-Palette sparsam ein und ist ansonsten ein ebenso intelligenter wie agiler Tastensolist mit einem bisweilen verblüffend klassisch-pianistischen Zugriff. Den sechssaitigen E-Bass bringt der phänomenal geschmeidige Dane Alderson in betörenden Farben zum Singen, William Kennedy leistet ultrapräzise, kraftvolle Rhythmusarbeit, ohne sich aufzudrängen. Den Ruhepol und den melodischen Anker bildet Altmeister Bob Mintzer, dessen Saxofonspiel nichts von seiner Intelligenz und Beweglichkeit verloren hat.

Für den ersten Teil dieses langen, vor guter Musik überbordenden Konzerts hatte Mintzer mit dem Regensburger Uni Jazz Orchester einige seiner Big-Band-Nummern einstudiert. Die Probenzeit war zu kurz, um sämtliche Details dieser anspruchsvollen Arrangements auszufeilen. Bisweilen schienen die Musiker – bei einem Stück stiegen auch noch die Yellowjackets als Rhythmusgruppe ein – noch mit dem Staunen beschäftigt. Sie spielten sich aber immer wieder bravourös frei und lieferten tolle Soli ab. Da staunte dann wiederum Bob Mintzer, der sich über dem satten Sound in höchste Altsax-Lagen aufschwang.

Für Bandleader Lorenz Kellhuber war dieses Highlight der Auftakt zu einer kleinen Abschiedstournee, die das UJO nun zunächst nach Brixen führt. Er, der mit dem Ensemble starke Akzente gesetzt hat, will sich wieder mehr auf seine Tätigkeit als Pianist und Solodozent konzentrieren.