Leserkonferenz Klare Ansagen vom Leser Die Glaubwürdigkeitskampagne der Mittelbayerischen zog bundesweit Kreise. Ein Jahr nach dem Start wurde Bilanz gezogen.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion 100 Minuten, 50 Leser: Im Regensburger Medienhaus wurde am Mittwochabend Bilanz gezogen über die Glaubwürdigkeitskampagne der Mittelbayerischen. Foto: Tino Lex

Regensburg.Die Medien bundesweit haben durch weichgespülte Berichte über die Flüchtlingsfrage Vertrauen verloren. Auch die Mittelbayerische. Inzwischen gewinnen vor allem die Tageszeitungen und die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland wieder an Boden.

Für die Mittelbayerische war die Medienkrise ein Startpunkt: Sie reagierte mit einer Glaubwürdigkeitskampagne. Ein Jahr nach dem Auftakt wurde am Mittwoch im Regensburger Medienhaus Bilanz gezogen, moderiert von den Newsroom-Leitern Claudia Bockholt und Dr. Christian Kucznierz.

100 Minuten, 50 Leser: viel Stoff. Zahlreiche, recht unterschiedliche Impulse nahm die Redaktion auf. Umgekehrt konnten die Besucher einige irrige Vorstellungen über die Arbeit von Journalisten korrigieren. Dass Reporter schreiben, was sich Verleger oder Werbekunden wünschen, dürfte jetzt keiner der Gäste mehr glauben.

Die Bewertungen fielen so heterogen aus, wie es der soziale und politische Background der Besucher war. „Seien Sie kritisch!“, hatte die Redaktion aufgefordert. Einige Leser ließen sich das nicht zwei Mal sagen, andere nahmen die Gelegenheit wahr, der Redaktion ihr Vertrauen auszusprechen und ihr Engagement zu unterstreichen. Bemerkenswert: Zwei Besucher stellten sich als „Ex-Leser“ vor; dennoch war ihnen die Mittelbayerische einen Abend wert. Die Botschaft, dass wir Leser ernst nehmen, ist offenbar angekommen.

Michael Adam, Ex-Landrat aus Regen, bis zur „Dienstzimmeraffäre“ ein Shootingstar der SPD, kennt das warme Licht öffentlicher Aufmerksamkeit und er weiß, wie es ist, eiskalt ausgeleuchtet zu werden. Zur Glaubwürdigkeit gehört für ihn vor allem Berichterstattung „ohne Honorar“. „Es gibt Redaktionen, die sehr viel Recherche vor Ort betreiben.“ Aber er habe auch reißerischen und Scheckbuch-Journalismus kennengelernt, „wie bei der Zeitung mit den vier Großbuchstaben“.

Jürgen Kirner aus Hemau, Volkssänger, Kabarettist und ebenfalls mediengestählt, brach eine Lanze „vor allem für lokale Medien“: „Die leisten unwahrscheinlich viel.“ Die Tageszeitung auf dem Frühstückstisch sei ein Stück Heimat und unverzichtbar für die Meinungsbildung. Zum medialen Wechselbad, dem Menschen im Rampenlicht ausgesetzt sind, sagte der Frontman der Couplet-AG: „Klar gefällt mir nicht alles, was ich über mich lese.“ Aber den Grat zwischen Nähe und Distanz müsse man lernen. „Man muss wissen, wie man mit Journalisten umgeht.“

Die Ansprüche an die Mittelbayerische sind schmeichelhaft hoch – und gleichzeitig oft gegensätzlich. Ein Leser drängte auf schärferes Profil, ein anderer pochte auf mehr Ausgewogenheit. Karl Bierl nerven Dult-Beiträge oder olympische Selbstversuche von Reportern. Aber genau diese Beiträge werden online intensiv geklickt, machte Bockholt klar. „Wir müssen ein wahnsinnig großes Spektrum abdecken. Dazu gehört auch Unterhaltung. Nicht jeder Leser möchte nur von Mord und Totschlag lesen.“

„Wir werden alle zu Kieselsteinen“

Wie konträr die Erwartungen an Redakteure sind, machte ein aktueller Leitartikel zu Hartz IV deutlich. „Hut ab! Wenn das der Schritt in die neue Ehrlichkeit in Diskussionen ist, kann ich nur sagen, Daumen hoch!“, hatte Kabarettist Peter Nikisch tagsüber in einer E-Mail gratuliert. Am Abend kommentierte Albert Schmalzbauer aus Tiefbrunn dann, auf derart müßige, überholte Inhalte könne er sehr gut verzichten.

Verschweigen, beschönigen, zu wenig nachhaken: Das nehmen Leser übel. Saad Al Mahmoud, der für Flüchtlinge dolmetscht und ihre Integrationschancen skeptisch sieht, sagte: „Ab März 2016 hab’ ich gehört: Herr Mahmoud, was Sie über Flüchtlinge sagen, das ist zu kritisch, das können wir nicht schreiben.“ Und Robert Zitzler aus Altenthann erlebt bei Politik-Veranstaltungen eine neue Vorsicht: „Wenn Presse da ist, schweigt man lieber, weil man verzerrt wiedergegeben wird.“

Ein Treiber dieser Angst vor der veröffentlichten Meinung, da war sich die Runde im Medienhaus weitgehend einig, sind die sozialen Netzwerke, in denen hemmungslos gebasht wird. Bockholt gab einen Beitrag aus dem „Spiegel“ wider: Um nicht anzuecken, würden Politiker immer abgeschliffener. „Wir werden alle zu Kieselsteinen“, hatte das Magazin eine Politikerin zitiert.

Bayern wählt im Oktober 2018. Für die „neue Ehrlichkeit“ kann die Wahl ein gute Nagelprobe werden. Renten, Digitalisierung, Wohnungsbau, Verkehr und Umwelt sind zentrale Themen, die Leser im Vorfeld ausgeleuchtet sehen wollen – und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln und ohne vorgefasste Meinung bittschön. „Jeder hat seine Wahrheit. Jeder macht sich sein Bild“, sagte ein Besucher. Für dieses Bild brauche es eine Zeitung, die viele Sichtweisen aufzeigt.

„Bleiben Sie kritisch!“, gab Kucznierz den Gästen mit. „Denn nichts ist schlimmer, als nicht miteinander zu reden. Das gilt nicht nur für Medienhäuser. Sondern auch in der Politik.“

