„Letzte Generation“ Klimaaktivisten demonstrieren auf dem Brandenburger Tor Zuletzt waren die Klimaschutz-Aktivisten der „Letzten Generation“ unter anderem durch Straßenblockaden in die Kritik geraten - nun haben sie sich ein Berliner Wahrzeichen für ihren Protest ausgesucht.

dpa

Mail an die Redaktion Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben das Brandenburger Tor besetzt. Foto: Paul Zinken/Paul Zinken/dpa

Berlin.Klimaschutz-Aktivisten haben auf dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert. Nach Angaben eines dpa-Reporters hängten sie dort am Mittwochmorgen ein Transparent auf, auf dem unter anderem stand: „Wir wünschen uns ein Überleben für alle.“ sie rufe am Tag des Mauerfalls zum Zusammenhalt auf. „Am Tag des Zusammenhalts stehen wir als Gesellschaft am Abgrund“, hieß es in der Mitteilung. Die Gruppe fordert ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Klimawandel und war zuletzt unter anderem durch Straßenblockaden in die Kritik geraten.