Klimaaktivisten kleben sich erneut in München fest und behindern Verkehr

Drei der Aktivisten hatten sich jeweils mit einer Hand auf der Straße angeklebt. −Symbolbild: dpa

Am am heutigen Montag, 7. November, haben sich Klimaaktivisten in München erneut auf die Straße geklebt und den Verkehr behindert.

Die Polizei ist gegen 9.30 Uhr informiert worden, dass mehrere Personen den Karlsplatz blockieren würden. Die Autos konnten nicht mehr weiterfahren. Vor Ort trafen die Beamten auf fünf Personen, die auf der Fahrbahn saßen. Drei von ihnen hatten sich jeweils mit einer Hand auf der Straße angeklebt.

Der Karlsplatz wurde für den Verkehr gesperrt, während die Aktivisten von der Straße entfernt wurden. Gegen 11 Uhr war der Einsatz laut Polizei beendet, der Verkehr konnte wieder fließen.

Alle Personen wurden ins Polizeipräsidium gebracht. Sie werden wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Bei dem Einsatz waren über 30 Polizeibeamte eingesetzt.

Bereits am Vormittag hat die „Letzte Generation“ angekündigt, ihre . Auch Blockadeaktionen an deutschen Flughäfen schließen die Aktivisten nicht aus.

