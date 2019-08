Interview Klimadebatte: Akute Überhitzungsgefahr Ein „alter weißer Mann“ wehrt sich: Der Regensburger Politikwissenschaftler Alexander Straßner warnt vor Ausgrenzung.

Von Claudia Bockholt

Merken

Mail an die Redaktion „Fürchtet uns“ hat eine Demonstrantin auf ihr Transparent geschrieben. Wie weit dürfen die Klimaaktivisten im Dienst der guten Sache gehen? Foto: Sebastian Hanert/dpa

Alexander Straßner Foto: Strassner

Regensburg.Alexander Straßner ist weiß, aber noch nicht alt. 45 Jahre ist er jung, verheiratet, zwei Kinder. Wären sie schon alt genug, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, würde er sie unterstützen, sagt er. Dass aber Luisa Neubauer, Frontfrau der „Fridays for Future“-Bewegung in Deutschland, gesagt hat, sie und ihre Mitstreiter bräuchten die „alten, weißen Männer“ nicht, ist ihm sauer aufgestoßen. Wer so rede, sagt Straßner, der drücke dem demokratischen Diskurs die Luft ab.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ### ##### ### ###### ######### ######### ########, #### #### ##### ### ###### #### ####### #######. ### ###### #### ############## ## ##### ############ ########### #####, #### ### ##### ################ ####### ############. #### ### ##### ### ### ####### ######? ### #### ## ###### – #### #### ### #### ########## ####### ## #########? ### ########## ### ### ######### ##### ### ### #########. ### ######## ########### ##### ########### #######, ### ### ######-########### ##### ### #### ### ## #######. ##### ### ### „#############“ #########. #### #### ### ############ ### ## ##### ########## ########## ############, ### ######### ############# #########.

#### ### #### ### „############“?

######### #####, ### ########### ### ########. ## ############### #### #####, ### ####### ### ###### ### ##########, ########## ### ########### ######## ##########. #### ## #### #### ####### ### ###### ### ### ###########, ### #### ##### ############ ####. „#### ##### ######“, ### ####### ##### #############, ####### ### ### ####### ### ########### #########. #### #### ###### ### #### ## ######## #####, ## ####### ##### ####### ##### ## #######, ## ###### ### ###### ############## ######## ## ####, #### ### ### ## #### ############ – #### ######### ## ####, #### ### ### ##### ######.

#### ### ######## ### „####### ### ######“ #### ####, ### ### #########, #########.

#### „####### ### ######“ ### ### ### ################## ######### ##### ######. ######### ### ### ########### #### ######### ###############. ##### ###### #### ### ######## #### ### ### ############ ### ######. ### ######## #### ########, ### #### ############ ##############. #### ## ###### ### #####-#########, ## ### ############# ####### ### ##### ######### ######### ####, ##### #### ######## ### ###### – ### ### #########, ############ ###########. ### ############ ####### #### ### ###################.

### ### ## ##### ##### #### ####################### ###########?

### ######### #### ######. ### ##### ### ##### ### ##############: ########## ###### ###### ####### ###########, #### ###### ####### ###### ##############. ####### ### ####### ######## ### ####### ### ######. #### #### ## ### ##### ### #################. ### ### #### #### ##### ############# ### ### ###### ######## #### ### ########### ############# #####. ####### #####: ### ########### ######### ######### #####. ### ##### ### ######## ######### ####### ###### ## ####, ### #### ### ###### ### ### #####. ### ####### ############## #### ############# ### #############.

### ###### #####?

#### #################, ##### ########## ### ######### ########. „####### ##### ######“, „########### ### ####“: ### ##### #### ### ######? ## ####### ### ####### ##### ######## ####: #######, ######## ### ### ########-#### ####### ### ############# ############## ##### ###.

### #### ### ##### ############## ##### ###, #### ### ####### ####### ###### ###### ####? ### ########### ### ########?

#####, #### ### ### ######## ####### ##### #########. ## #### #### ###############, #### #### ################ ##### #### ########### ####. #### ### ####### ##### ## #### ####, ##### #### ####### ####, #### ### ########## ########### ####### ## ######. ######## ######## #### ##### ########### ######## ########. #### ###### ############# ###### ####, ###### ### ################### ##### ### ### ##### ######################. ### ########## ### ##### #####, ## ################## ####### ############, ####### ### ##### ############# #########.

###### ### ####### #### ########## #### ## ### ########### #####? ## #### ####, #### ### ##### #### ###!

### ####### ###### #### ############### ### ###################, ### ####### ### ############### ### ### ############## ######### ## ### ############### #######. #### ### ### ##### #### ####### ### ## ### ##### ########, ####### ###### ###### ### ### ###########. ### ##### ######## ### ######## ### #### ###### ######### ########.

######## ### #####, ### ##### ###### ########## ### ########## ##### ###### ########### ######## ## ##############?

### ###### ####, ### ##### ### ##. ### ######: #### ##### ###### ############## ######, ##### ### ### ###. ### ###### ### ##### #######. #### #### ######### ##### #####, #### ### ###### ########### ####.