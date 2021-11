Weltklimakonferenz Klimakonferenz zieht sich bis Samstag Am Samstagmorgen soll ein neuer Entwurf für die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgelegt werden.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Delegierte sitzt bei der UN-Klimakonferenz COP26 in einer Sitzungspause im weitgehend leeren Sitzungssaal. In Glasgow findet die Weltklimakonferenz statt. Rund 200 Staaten verhandeln darüber, wie die globale Klimakrise und die Erderwärmung eingedämmt werden sollen. Foto: Christoph Soeder/dpa

Glasgow.Die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz ziehen sich bis mindestens Samstag hin. Erst am Morgen soll ein neuer Entwurf für die Abschlusserklärung vorgelegt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur in Glasgow am Freitagabend aus Verhandlungskreisen erfuhr.