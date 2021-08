Demonstrationen Klimaprotest: Polizei räumt Straße am Brandenburger Tor Ein großer Platz in Berlin sollte besetzt werden - so die Ankündigung von Klimaschutz-Aktivisten vor der jetzt angelaufenen Protestwoche. Dann geht es jedoch später los als geplant. Schuld ist laut den Demonstranten das „Team Blau“.

Foto: Paul Zinken/dpa

Aktivisten, darunter die Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion, protestieren am Brandenburger Tor. Foto: Paul Zinken/dpa

Auch im Monbijoupark unweit von der Museumsinsel versammelten sich Aktivisten - zum Teil in Hochsitzen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin.Mit Verzögerung und weniger Teilnehmern als erwartet haben Umweltschutzgruppen am Montag im Berliner Regierungsviertel mit ihren für diese Woche angekündigten Protestaktionen begonnen.

Am Brandenburger Tor setzten sich am Vormittag mehrere hundert Menschen auf den Platz des 18. März, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vertreten. Der Straßenverkehr wurde umgeleitet und der unterirdische S-Bahnverkehr war in dem Bereich unterbrochen.

Die Sitzblockade von Umweltschützern wurde am Nachmittag geräumt. Beamte trugen viele junge Männer und Frauen von der Straße auf den Platz des 18. März. Probleme bereitete den Sicherheitskräften nur eine kleine Gruppe von Demonstranten, die sich auf der Straße mit einem Sekundenkleber festgeklebt hatte, was die Polizei mit Hilfe von Chemikalien lösen wollte. Am Nachmittag sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz, die Lage am Brandenburger Tor sei ruhig. Die Blockade sei aufgelöst. Dort seien etwa 300 Menschen gewesen.

Die Umweltschutzinitiativen, darunter die Gruppe Extinction Rebellion, riefen zudem zur Besetzung des Monbijouparks nahe dem Hackeschen Markt auf. „Im Monbijoupark wurde in Windeseile Infrastruktur aufgebaut: Baumhäuser, Waben, Tripods, große Zelte, Toiletten ... Es ist ein tolles buntes Camp entstanden“, schrieben die Organisatoren im Internet. Im Park waren zwei Zelte und vereinzelt Menschengruppen zu sehen. Die Polizei umzingelte das Gelände und ließ auch niemanden hinein oder heraus. Einige Menschen saßen in den Bäumen. Laut Sprecher Cablitz waren etwa 200 Menschen im Park, endgültige Zahlen gab es zunächst nicht.

Die Polizei war seit dem frühen Morgen mit einem großen Aufgebot an wichtigen Stellen in der Berliner Innenstadt präsent. Organisatoren des Protestes räumten im Laufe des Tages ein: „Team Blau hat es uns heute sehr schwer gemacht. Würden die Regierenden nur so viel Engagement bei der Klimakatastrophe zeigen ...“

Mehrere Hundert junge Menschen hatten mit der Sitzblockade am Brandenburger Tor die angekündigte Protestwoche für mehr Klimaschutz eingeleitet. Allerdings verzögerten sich die Aktionen wegen der Polizeipräsenz und es kamen nicht so viele Teilnehmer wie erwartet. Weiter geplant sind am Dienstag eine Demonstration und im Laufe der Woche weitere Blockaden von Straßen, Kreuzungen oder Gebäuden.

