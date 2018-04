Aussenansicht Klimawandel: Jetzt reagieren! Die Welt verändert sich in vielen Bereichen. Für den Verein Dewi Saraswati aus Hamburg besteht Handlungsbedarf.

Von Annie Wojczewski Vorsitzende des Vereins Dewi Saraswati Hamburg e.V.

Klimawandel, unsere Umwelt, Entdeckung neuer giftiger oder krebserregender Stoffe, schwere Naturkatastrophen: Themen, über die man fast täglich lesen kann. Ich höre, lese es, manches weiß ich, vieles will und muss ich ändern – ab morgen.

Als Vorsitzende des Vereins Dewi Saraswati Hamburg, besuche ich seit 2009 jährlich unser Kinderdorf in Südindien. In zehn Jahren änderte sich viel. In den Focus rückten Fortschritt, wirtschaftliches Wachstum und die Verbesserung der Lebensbedingungen für die Menschen. Wenn das Kinderdorf einst von Palmen, Reisfeldern und Natur pur umgeben war, so werden immer mehr Flächen gerodet und zu Bauland erklärt.

Die Folge: Tiere, in diesem Falle vorrangig Affen, verlieren ihren natürlichen Lebensraum und rücken ins Kinderdorf vor. Zu einem echten Zusammenleben ist es bislang nicht gekommen. Die Kinder haben Angst vor den wilden Tieren – und die Tiere wiederum haben Hunger. Ihr Lebensraum ist ihnen genommen, weil es keine Wildnis mehr gibt. Auf beiden Seiten stehen sich Bedürfnisse gegenüber, die unvereinbar sind.

Ebenfalls in Indien erlebte ich einen Jahrhundertmonsun und einen Zyklon. Menschen wie Tiere kamen ums Leben. Die Natur zeigte ihre gewaltigste Seite. Auch wenn es immer schon Naturgewalten gab, bleibt eines für mich sicher: Das Klima verändert sich – und das nicht nur in Indien. Vieles wird nachweislich für den Klimawandel verantwortlich gemacht. Doch sind es nicht die Menschen selbst, die ihn verursachen? Mit anderen Worten: ich?

Zurück in Deutschland: Waschbären, Wölfe und Co. kommen näher. Mir fallen wieder die Affen ein. Wildes und Urbargemachtes auf einen für beide Seiten akzeptablen Nenner zu bringen, Lebensraum für beide Seiten zu erhalten, ist das überhaupt machbar? Das Erschießen von Tieren, die uns zu nahe kommen, kann nicht die einzige Lösung sein. Sie ist bestenfalls einfach, zumindest für den Menschen!

Ich kaufe keine Plastiktüten mehr, reduziere das Autofahren und bemühe mich, die Umwelt so gut ich kann zu erkennen. Ich denke an meine Indienaufenthalte, versuche diese Erkenntnis weiter auszubauen in dem Wissen, dass es höchste Zeit wird, zu handeln nicht erst ab morgen, sondern schon heute, und zwar jetzt.

