Bundestagswahl 2021 Klingbeil: „SPD hat Regierungsauftrag“ SPD-Generalsekretär sieht seine Partei als Sieger, die Union gibt aber noch nicht klein bei: Reaktionen zur Bundestagswahl.

Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin.Nach sieht SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil den Auftrag zur Regierungsbildung bei den Sozialdemokraten. „Wir wussten immer, dass es ein enges Rennen wird. Wir wussten, das wird ein knapper Wahlkampf“, sagte Klingbeil am Sonntagabend im ZDF.

„Aber ganz klar: Die SPD hat den Regierungsauftrag. Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird.“ Klingbeil sprach von einem „Wahnsinnserfolg“ für die SPD, er sei überglücklich.

Union gibt noch nicht auf

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sieht die Union hingegen noch in einem . „Das wird ein langer Wahlabend sein, und jetzt kann man noch nicht sagen, wer am Ende die Nase vorn haben wird“, sagte Ziemiak am Sonntagabend kurz nach Schließung der Wahllokale in der ARD.

Nach den Zahlen der 18.00-Uhr-Prognosen zum Wahlausgang gebe es die Möglichkeit einer „Zukunftskoalition“ aus Union, Grünen und FDP. Für die Union bedeute das Ergebnis „bittere Verluste“. „Daran darf man auch nichts schönreden.“ Das müsse man aufarbeiten.

CSU gar nicht zufrieden

In der CSU löst das mutmaßlich schlechteste Abschneiden der Partei bei Bundestagswahlen seit mehreren Jahrzehnten Enttäuschung aus. „Was das CSU-Ergebnis betrifft, so sind das natürlich Zahlen, die können in absoluter Höhe nicht zufriedenstellen“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Bayerischen Fernsehen.

Nach der Prognose des Senders lag die CSU bei 33 Prozent - schlechter abgeschnitten hatte die Partei lediglich bei der allerersten Bundestagswahl 1949. Blume betonte jedoch, dass manche Umfrage im Vorfeld nun „eines Besseren belehrt“ worden sei. Ein Linksrutsch in Deutschland habe „in diesem Ausmaß“ nicht stattgefunden.

Grüne räumen Fehler ein

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hat sich nach der ersten Prognose zur Bundestagswahl enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei geäußert. „Wir haben zwar deutlich zugelegt, aber es fällt mir schwer, mich über dieses Zulegen so richtig zu freuen“, sagte Kellner am Sonntagabend. Die Erwartungen seien deutlich größer gewesen.

„Wir haben eigene Fehler gemacht“, sagte Kellner. Man werde „in Ruhe nach dem Wahlergebnis schauen, was wir daraus an Lehren ziehen“. Es sei aber nach wie vor klar, dass es eine klare Präferenz zu einer Koalition mit der SPD gebe.

Kellner gratulierte an der Stelle den Sozialdemokraten „zu einem großen Wahlerfolg“. Die Union habe ein „historisch schlechtes Wahlergebnis“ eingefahren, sagte Kellner.

FDP freut sich „riesig“

Der Generalsekretär der FDP, Volker Wissing, freut sich über die Wahlprognosen „riesig“. „Zunächst einmal freuen wir uns riesig“, sagte Wissing am Sonntagabend im ZDF. „Die Wählerinnen und Wähler wollten uns stärken.“

Die Prognosen interpretierte er als Absage der Wählerinnen und Wähler an eine vorher diskutierte rot-grün-rote Koalition. Die FDP erreicht in den Prognosen von ARD und ZDF 11 bis 12 Prozent.

AfD: „sehr solides Ergebnis“

Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, hat das Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl als „sehr solides“ Ergebnis gewertet. Die AfD habe zweistellig abgeschnitten und sei allen Unkenrufen zum Trotz nicht aus dem Bundestag heraus gewählt worden, sagte Weidel am Sonntagabend in der ARD. „Um uns wird man nicht mehr drumherumkommen“, sagte sie.

Linke bangt um Einzug in Bundestag

Die Linke hofft, dass sich ihr Wahlergebnis im Laufe des Abends stabilisiert und der Einzug in den Bundestag erneut gelingt. „Wir kämpfen um die fünf Prozent“, sagte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler am Sonntagabend in Berlin. Er sprach von einem ernüchternden Ergebnis. Am Wahlkampf habe es ganz sicher nicht gelegen.

Bei der letzten Bundestagswahl hatte die Linke 9,2 Prozent geholt. Dieses Mal muss sie um den Wiedereinzug ins Parlament zittern. Die Prognosen sehen die Linke bei 5 Prozent. (dpa)