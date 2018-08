Bildung Knappes Lehrerbudget in der Oberpfalz Die Grund- und Mittelschulen werden wie die letzten Jahre mit Unterrichtsausfällen kämpfen. Mobile Reserve reicht nicht aus.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion In zwei Wochen beginnt für fast 54 000 Grund- und Mittelschüler in der Oberpfalz der Schulalltag wieder. Foto: Arne Dedert/dpa

„Es gibt keinen Lehrermangel in Bayern“, sagt der bayerische Kulturminister Bernd Sibler Foto: steffen-leiprecht.de

Regensburg.Beim Unterrichtsausfall gehen die Meinungen des bayerischen Kultusministers und der Landtags-SPD weit auseinander. Auf Facebook haben sich Bernd Sibler (CSU) und SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher vor wenigen Tagen ein Streitgespräch geliefert. Der CSU-Mann betont, es gebe in Bayern weder Lehrermangel noch Unterrichtsausfall. Rinderspacher erhebt Einspruch: „Es gibt Lehrermangel in Bayern! Ausgefallene Unterrichtsstunden: 6,5 Mio!“ Er sieht sogar die Bildungsqualität in Gefahr, weil Integration, Inklusion, individuelle Förderung und Ganztag mit zu wenigen Lehrern nicht gewährleistet werden könnten.

Elternverband: „Lehrermangel kann nicht wegdiskutiert werden.“

Auch Martin Löwe, Landesvorsitzender des Bayerischen Elternverbands mit 5000 Mitgliedern, diagnostiziert einen Lehrermangel. Trotz der Beschönigungen des Kultusministeriums könne der „nicht wegdiskutiert werden“. Zwar werde viel eingestellt, doch der Markt für Grundschullehrer sei leer gefegt. Die knappe, kurzatmige Planung schrecke Interessenten ab.

Klassengröße ist leicht gesunken

An den Oberpfälzer Grund- und Mittelschulen können zumindest alle Pflichtstunden besetzt werden. Die Regierung der Oberpfalz betont auf MZ-Anfrage, trotz steigender Schülerzahlen sei die durchschnittliche Klassengröße sogar leicht gesunken: auf 21 in der Grundschule und 20 in der Mittelschule. Die Schulämter könnten über das Mindestmaß von 5234 Lehrerstunden hinaus Lehrkräfte als mobile Reserve einsetzen, um Unterrichtsausfälle zu kompensieren.

Quereinsteiger sind die Rettung

Schulleiter betrachten die Situation differenziert. Franz Wartner von der Regensburger Pestalozzi-Grundschule sagt, er habe die beantragten Lehrerstunden bekommen. Der Rektor räumt aber auch ein, das Kollegium habe im letzten Jahr sehr viele Vertretungen übernehmen müssen. Eine mobile Reserve war nicht immer verfügbar. Die Leiterin einer kleinen Grundschule im Landkreis Regensburg sagt, dass zwei oder drei der zwölf Lehrkräfte krank seien, passiere selten. „Und einen fangen wir leicht auf.“ Der Chef einer großen Mittelschule im Kreis Schwandorf stellt fest: Dass die mobile Reserve zu Stoßzeiten, also etwa Erkältungswellen im Winter, schwächer werde, sei klar. „Wenn wir nicht so viele Zweitqualifizierungen hätten, wäre es schwierig.“ Sein Haus beschäftigt drei Realschul- oder Gymnasiallehrer, die eine Zweitqualifikation für die Mittelschule erworben haben.

Seit 2015 ist das möglich. Seit 2017 können sich arbeitslose Realschul- und Gymnasiallehrer auch für die Grundschule weiterbilden. Bayernweit nutzen laut Sprecher Tobias Schiller vom Münchner Kultusministerium 1440 Lehrer die Chance, davon 190 in der Oberpfalz.

„Gott sei Dank konnten diese Stellen mit nachqualifizierten Lehrern besetzt werden“, sagt Albert Schindlbeck, der stellvertretende Bezirksvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. „Wenn das Ministerium keine Zweitqualifizierung gemacht hätte, hätten die Schulen ein großes Problem bekommen.“ Die mobilen Reserven kritisiert der BLLV-Vertreter als viel zu knapp. Wegen Langzeitkranken und Schwangerschaftsvertretungen würden sie schon am Schuljahresanfang benötigt. Bei winterlichen Krankheitswellen seien sie dann bereits „aufgebraucht“.

„Am Schuljahresanfang sieht es gut aus, weil die mobilen Reserven auf dem Plan stehen, aber die sind schnell verteilt.“ Margit Wild, SPD-Landtagsabgeordnete



Genauso sieht das die Regensburger SPD-Landtagsabgeordnete Margit Wild. „Am Schuljahresanfang sieht es gut aus, weil die mobilen Reserven auf dem Plan stehen, aber die sind schnell verteilt.“ Jedes Jahr klagten viele Eltern über den Stundenausfall.

Den beziffert Tobias Schiller, der Sprecher des bayerischen Kultusministeriums, quer durch alle Schularten auf nur 1,6 Prozent der Unterrichtsstunden. Er meint den ersatzlosen Ausfall. Den Eltern geht es jedoch oft um mehr schlecht als recht vertretene Stunden.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Gehring hat im Sommer 2017 eine Anfrage zum Stundenausfall gestellt.

Zu viele Vertretungsstunden



Die Antwort der Staatsregierung: An den Grundschulen liegt der Anteil der „nicht planmäßigen Lehrerstunden“ bei satten sieben Prozent. Zwei Drittel davon werden durch Vertretungen aufgefangen, der Rest durch organisatorische Maßnahmen. Die ersatzlos ausgefallenen Stunden werden mit 0,7 Prozent angegeben.

Einschneidender wirkt die Situation in der Mittelschule. Dort summieren sich die „nichtplanmäßigen Unterrichtsstunden“ auf neun Prozent. Ersatzlos müssen immerhin 2,6 Prozent gekippt werden. In mehr als der Hälfte der Fälle ist eine Lehrkraft erkrankt.

Beinahe 2500 Vollzeitlehrer arbeiten bayernweit als mobile Reserve. Das scheint jedoch nicht zu genügen.

Elternverband: „Anreize für das Lehramtsstudium schaffen“

Immerhin erhält die Oberpfalz 19 zusätzliche „Springer“. Offenbar erkennt das Kulturministerium den Bedarf. Martin Löwe vom Bayerischen Elternverband fordert die Politik seit Jahren auf, Anreize für das Lehramtsstudium zu schaffen. „Ohne zusätzliche Lehrer gelingen echte Inklusion und Förderung nicht“, kritisiert er.

Mehr Erstklässler Schülerzahl: Für 53 665 Schülerinnen und Schüler in der Oberpfalz (36 271 Grundschüler, 17 394 Mittelschüler) beginnt am 11. September der Unterricht. 9198 Erstklässler starten in einen neuen Lebensabschnitt. Die Einschulungszahlen legten laut Sprecherin Kathrin Kammermeier von der Regierung der Oberpfalz im Vergleich zum Vorjahr um 210 Schüler zu.

Studium: Um den erhöhten Bedarf an Grundschullehrern zu decken, stehen ab Wintersemester 2018/2019 an den bayerischen Unis 700 zusätzliche Studienplätze zur Verfügung.

Gymnasium und Realschule: Die Ministerialbeauftragten dieser Schularten teilten mit, sie hätten noch keinen Überblick über die Lehrerversorgung.