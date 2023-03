MGB exklusiv Koalitionskrach beim Bauen: FDP kritisiert in Positionspapier „Holzbauinitiative“ der Koalitionspartner von Mareike Kürschner

Holzhäuser gelten als zeitlos schön – und sie sind gut für das Klima. Kein Wunder also, dass sich die Ampel-Koalition bemüht, den Holzbau in Deutschland aus seiner Nische zu holen. In einem Positionspapier kritisiert die FDP die „Holzbauinitiative“ der Koalitionspartner jedoch scharf.

### ########### ### ### ###########

#### ### ### ### ########### ### ### ########## ########### ### ###-######### ############### ### ### ###### ###########################. ### ### ####### ### ############### ###########, ## ### ### ####### ### ################# ########## ####. ###### ### ####### ### ###### ########### ### #### ### ############### ###### ### ############ ###### ###.

### ######### #########, #### ##### ### ########## ### #### ###########, ####### ###########, ################## ### ######################## ## ##### ### ######### ######## ######. ### ### ####### #### ## ### ################## ## #### #####, ### ############## ##### ##### ### ####### ## ##########. ##### ### ######### ### ######## ##### ########### „####, ######### ### ############ ################“ ###### ######, ##### ## ## ###############.

## ####### ### ########## ##### ##### ########### ### ######## ### ########: ## ######### ## ######### ### ##### ############## ########## ##### ####### „############ ######### ### ############-######### #########“. ##### ######### #### #### ###########. ### ##### #### #### ##### #### ######## ##########: ##### ### ########### ## ### ###### ###### #### ##### #### ############- ### ########## ### #### #####. ## ####### ######## ###### ### ### ######## ######### #######, ##### ############# ### ######## ###### ########## ######. ####### ####### ##### ### „##### ################## ### ###### ###- ### ############“ ##### ######### ########## ######, ###### ### ###### ### ### #######. ###: „### ### ########## ### ############## ## ####### ### ########### ### ################### ### ### ########### ### ########## ############, ### ### ##### ### #### ### ############### ######.“

### ### ###### ### ##### #### ###### #######. ### ####### #### ######## ### ### ############## ######. #### ##### ## ## ####### ###: ## „#### ########## ################# ## ######, ### ### ######### ### ###### ### ####### ## ####### ################ #########“. ### ################## ######## ### ###-######## ### ########## ################ ### #######, ###### #####, ######## ####### #######: „### ####### ## ########### ###### #### ###### ###### ############# ######. ### ###### ####### #### ##### ####### ####### ######### ######## #################. ## #### #####, ### ###### ### ### ####### ### ### ### ## ###### ### #### ### ######## ####### ## ######### ### ###### ########### ####. ###### ####### ### ########## ### ############### ###### ### ########### ######.“ ## ### ######## ##### ### ################ ## #####-########### ### ###### ### ####### ### ########## ### ######## #### ################# ########, ### ######, ########## #### ####### ## ################ ############# ##, ## ####### ####### ###### #### ###### ######.

######### ##### ### #########

### ######## #####, ### ### ### ######### ### ###### #####: ### ########### ###### ### ##### ######### – ### ### ### ###### ############ ### ## #### ###########, ## ### ############# ### ###### ## #######. ### #### #### #### ## ### ############## #############. „##### ### #### ########, #### ### ### ###### ###### ### ##### ######### ########“, ##### ### ### ############### ######## ### ###-##################, ######### #####, ####### #######. „### ################# ### ############### #### #### ######, #### ### ########## ##### ### #########, ### ### ################# ######## ####, #####. #### ####### ############# ###### ### #### ### ################ ############## #########.“

## ### ##### ########## ### ### ##### ### ######## ######## ### #########: „### ################# ###### ############ ##### #### ####### ###### ## ######## ########### ######, ##### #### ##### #### ##### ###“, ##### ###### #####, ####-##################### ### ###/### ## #########. „### ### ### ########, ### ###### ######### ##### ## ##### #### ### ######## ######: #### #### ###########, #### #### ##### ########## ### ### ####### ### ############## ######## ###########.“