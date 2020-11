Aussenansicht Körperreaktion ohne Tierleid erforschen Computerprogramme können bereits viel zuverlässiger als Tierversuche vorhersagen, ob eine Substanz giftig für Menschen ist.

Dr. Dilyana Filipova

Dr. Dilyana Filipova

Köln.Die tierversuchsfreien Methoden sind weltweit auf den Vormarsch – in den letzten zehn Jahren wurden tausende moderne menschenbasierte Forschungssysteme entwickelt. Man kann aus menschlichen Stammzellen Miniorgane züchten oder mittels 3D-Biodruckverfahren organähnliche Strukturen drucken. Komplexe Computerprogramme, die Millionen von Wechselwirkungen analysieren, können bereits viel zuverlässiger als die üblichen Tierversuche vorhersagen, ob eine Substanz giftig oder verträglich für den Menschen ist. Diese innovativen Methoden finden vielfältige Anwendungen sowohl in der biomedizinischen Grundlagenforschung, als auch in der Medikamentenentwicklung und -testung.

NAT-Datenbank kostenlos zugänglich

So werden z. B. Krebsmedikamente an menschlichen Mini-Tumoren getestet und COVID-19 Impfstoffkandidaten mittels Computerprogrammen ausgewertet. Um eine leichte und effiziente Übersicht des schnell wachsenden Feldes der tierversuchsfreien Methoden zu ermöglichen, haben wir, Ärzte gegen Tierversuche e. V., die NAT-Datenbank (www.nat-datenbank.de) ins Leben gerufen – eine kostenlose, frei zugängliche Plattform für menschenbasierte Forschungsmodelle. NAT steht für Non-Animal Technologies (nichttierische Technologien) wie Miniorgane, 3D-Biodruck und Computermodelle, aber auch bildgebende Verfahren, Patienten- und Bevölkerungsstudien.

Zurzeit beinhaltet die NAT-Datenbank über 300 tierversuchsfreie Forschungsmethoden. Eine Volltextsuche und Filtermöglichkeiten machen die Datenbank geeignet für verschiedene Nutzergruppen, wie Forscher, Studenten, Politiker und die Öffentlichkeit.

Auch Behörden sind angesprochen und können sich über humanbasierte Modelle zum Forschungsziel informieren, ehe sie Anträge zu Tierversuchen genehmigen. Das Format der Datenbank – auf Deutsch und Englisch – erlaubt einen leichten Zugriff auf die Informationen auch auf internationaler Ebene.

Zu wenig Geld für tierversuchsfreie Methoden

Die NAT-Datenbank zeigt, wie vielfältig und aussagekräftig die tierversuchsfreien Methoden sind. Momentan werden trotzdem weniger als ein Prozent der öffentlichen Fördergelder in Deutschland in diese Methoden investiert, die restlichen 99 Prozent fließen in Tierversuche. Wir fordern eine schnelle Umwidmung der Fördermittel zugunsten der neuen, vielversprechenden Methoden im Interesse von Mensch und Tier.

Die Autorin dieser Außenansicht, Dr. Dilyana Filipova, ist Wissenschaftlerin bei Ärzte gegen Tierversuche e. V.

