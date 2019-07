Politik Kolumne: Rotes Schwert und pinke Uniform In der Sommerpause kommen neuen Seiten der Spitzenpolitiker ans Licht. Kurioses aus dem Polit-Betrieb.

Von Jana Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Jana Wolf im Bundestag

Berlin.Es gibt die offiziellen Pressetermine, bei denen Spitzenpolitiker vor die Journalisten treten, das Gesagte genau durchdacht und jeder Satz geschliffen. Und es gibt die Termine, in denen Ungeplantes passiert, Formulierungen schief laufen, Menschliches und Zwischenmenschliches zutage kommt. Berlin-Korrespondentin Jana Wolf fängt für diese Kolumne skurrile und witzige Momente aus dem Berliner Polit-Betrieb und manchmal aus dem Netz ein. Dabei betrachtet sie die Ereignisse in der Hauptstadt auch mal durch die bayerische Brille. So zieht ein „Berliner Lüfterl“ nach Ostbayern... .