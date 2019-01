Nahost Kommt es in Israel zum Machtwechsel? Ex-General Benny Gantz fordert den Noch-Regierungschef Benjamin Netanjahu bei den bevorstehenden Knesset-Wahlen heraus.

Von Harald Raab

Merken

Mail an die Redaktion Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen gefährlichen Herausforderer bekommen. Foto: Gali Tibbon/dpa

Jerusalem.Es ist paradox, aber in Israel Realität. Die Gesellschaft des einzigen demokratischen Staates im Nahen Osten ist mehrheitlich immer noch liberal und säkular eingestellt. Man sieht das Treiben der rechtsnationalen Regierung unter Benjamin Netanjahu (69) aber mit zunehmender Sorge für den Fortbestand der demokratischen Praxis im Land und der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität. Trotzdem halten viele am Premierminister fest.

Warum hat der Likud-Politiker bisher eine so breite Zustimmung gefunden, dass er zehn Jahre, länger als alle seine Vorgänger, die Regierungsgeschäfte führen konnte? Die Antwort ist einfach. Es gab niemanden in der zersplitterten Parteienlandschaft Israels, der den Menschen eher Sicherheit vor Raketenangriffen aus dem Gaza-Streifen, vor der Bedrohung aus dem Libanon durch die Hisbollah, aus dem Iran und vor Terroranschlägen im Land bieten konnte.

In dieser Gewissheit hat Netanjahu vorzeitigen Wahlen zur 21. Knesset, dem israelischen Parlament, am 9. April zugestimmt. Auch in der Hoffnung, dass es der Generalstaatsanwalt nicht wagen würde, ihn in Wahlkampfzeiten wegen dreier massiver Korruptionsvorwürfe zur Anklage zu bringen. Unzulässige Wahlbeeinflussung.

Ein gefährlicher Gegner



Doch jetzt ist alles anders. Der große Taktiker Netanjahu hat im früheren Generalstabschef Benny Gantz (59) einen gefährlichen Gegner bekommen. Der an amerikanischen Universitäten und in US-Eliteeinheiten ausgebildete Offizier hat eine neue Partei gegründet. Ihr Name ist Programm: „Chosen Le’Israel“ (Widerstandskraft für Israel). Ihr wird zugetraut, auf Anhieb die zweitstärkste Kraft bei den Knesset-Wahlen zu werden – nach Netanjahus Likud.

Der Herausforderer Stärke: Benny Gantz, Sohn einer Überlebenden aus dem KZ Bergen-Belsen, hat in der Auseinandersetzung mit Hamas-Terroristen 2014 bewiesen, dass er gewillt ist, mit harter Hand vorzugehen, um sein Land vor Angriffen zu schützen.

Rückhalt: Der hochgewachsene, bescheiden, aber bestimmt auftretende General (Foto: Dan Balilty/dpa), unbelastet von Korruptionsaffären, erfreut sich seitdem anhaltender Beliebtheit in der Bevölkerung. Er steht für das optimistische und starke Israel und knüpft an die Erfolge seiner militärischen Vorgänger Izchak Rabin und Ehud Barak an, die erfolgreich in die politische Führung gewechselt sind.

In einem Wahlvideo streicht Gantz seine Entschlossenheit heraus, die Fähigkeit der gewaltbereiten Palästinenser zu brechen, Israel mit Raketen zu terrorisieren. Diese Botschaft greift unmissverständlich Netanjahus jüngsten Waffenstillstandsdeal an. Auf den hat sich der Regierungschef im Dezember eingelassen, nachdem die schwersten Raketenattacken seit dem letzten Gaza-Krieg erfolgt waren. Der Premierminister hat sich stattdessen auf die Zerstörung von iranischen Militäreinrichtungen in Syrien konzentriert.

Benny Gantz gilt als gemäßigter Linker. Ihm wird zugetraut, eine Koalition aus sozialistischen Kräften zustande zu bringen. Um möglichst viele aus Israels bürgerlicher Mitte zu gewinnen, hält er sich mit linken Positionen auffallend zurück. Er wolle Israel als „jüdischen und demokratischen Staat“ stärken, Bildung, Wirtschaft und Infrastruktur sowie das Rechtswesen reformieren, in der Friedens- und Sicherheitspolitik neue Akzente setzen. Wie das geschehen soll, darüber lässt er sich nicht aus.

Mehrheit im Parlament möglich



Mit der zwar arg geschwächten Arbeiterpartei und anderen sozialdemokratischen Gruppen sowie den Liberalen der Jesch Atid Partei des ehemaligen TV-Journalisten Yair Lapid und den sozial-konservativen Bürgerlichen der Kulanu Partei des Ex-Wohlfahrtsministers Mosche Kachlon könnte es für Gantz eine Mehrheit von über 60 Sitzen im Parlament geben.

In der linksliberalen israelischen Zeitung Haaretz bringt es der Schriftsteller Orian Morris auf den Punkt: Die größte Bedrohung für Israel seien weder der Iran noch die Palästinenser. Eine Politik des Hasses und der Polarisierung der Gesellschaft durch Netanjahu seien weit mehr zerstörerisch.Mit einer von Benny Gantz geführten Regierung könnte es zwar auch noch keine Lösung, aber Bewegung in den Lösungsbemühungen des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern geben. Im Gegensatz zu Netanjahu würde er für einen Nahostplan der USA – der noch nicht bekannt ist – offen sein. Der dürfte zwar israelfreundlich ausfallen, aber auf heftigen Widerstand der 600 000 jüdischen Siedler in den besetzten Gebieten des Westjordanlands und der Israelis in Jerusalem stoßen.