EU Kommt nun ein zweites Brexit-Referendum? Die Labour-Partei stellt sich hinter die Forderung nach einem erneuten Referendum. Premier May äußert sich am Dienstag.

Britische und deutsche Fähnchen stecken in einer Hecke.

London.Die britische oppositionelle Labour-Partei stellt sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Das teilte die größte Oppositionspartei in Großbritannien am Montagabend auf ihrer Webseite mit. Knapp einen Monat vor dem geplanten EU-Austritt will die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag die Abgeordneten in London auf den neuesten Stand der Brexit-Gespräche bringen. Am Mittwoch haben die Parlamentarier erneut die Chance, über das weitere Vorgehen abzustimmen. Allerdings geriet May durch die Ankündigung der Labour-Partei weiter unter Druck.

Austritt ist am 29. März geplant

Die Regierungschefin bemüht sich bislang vergeblich um Nachbesserungen an dem mit Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommen. Eine erneute Abstimmung über den im Januar vom Parlament mit überwältigender Mehrheit abgelehnten Deal schloss May daher in dieser Woche aus. Sie versprach jedoch, das Abkommen bis zum 12. März erneut zur Abstimmung zu stellen.

May will damit eine sich abzeichnende Revolte im Lager der EU-freundlichen Abgeordneten in ihrer Fraktion abwehren. Dutzende Tory-Abgeordnete und mehrere Minister drohen, der Regierungschefin am Mittwoch die Kontrolle über das Verfahren zu entreißen, sollte sie keine Verlängerung der Austrittsfrist in Erwägung ziehen. Sie wollen damit die Gefahr eines ungeregelten Brexits mit drastischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche verhindern. Großbritannien will bereits am 29. März die EU verlassen. May lehnt eine Verschiebung bislang kategorisch ab.

