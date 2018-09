Ausstellung Kraftvolle Fenster zur Seele Die Werke von Gerhard Huber erwecken Schaulust. Die Retroperspektive ist auch eine vielschichtige Spurensuche,

Von Bettina Gröber

Gerhard Huber (links) und Dr. Christoph Lickleder, Impulsgeber der Ausstellung, bei der Vernissage in Abensberg Foto: Gröber

Abensberg.Kraftvoll sind diese Bilder. Eine Herausforderung für das Auge, für den Geist, fürs Gemüt. „Fenster zur Seele“ lautet der Titel der Ausstellung im Stadtmuseum Abensberg mit Werken des Malers Gerhard Huber – und die Überschrift hätte kaum besser gewählt werden können. Als erste große Retrospektive auf ein mehrere Jahrzehnte umfassendes Schaffen wurde die Schau im Herzogskasten eröffnet.

Selbstporträts und Bildnisse anderer Gesichter, Akte, Kreuzigungsszenen, aber auch Landschaften: Es gibt mehrere Motivkomplexe, die sich durch das gesamte Schaffen Hubers ziehen und die vom Künstler nicht nur wiederholt aufgegriffen, sondern stetig weiterentwickelt worden sind – sei es in technischer oder in stilistischer Hinsicht. Vom Gegenständlichen führte der Weg zu impressionistischen und schließlich expressionistischen Werken.

Es ist nur eine kleine, aber durchaus sprechende und ansprechende Auswahl aus dem Oeuvre des Malers, das in Abensberg präsentiert wird. Sich das gesamte Werk Hubers zu erarbeiten, sei eine Herausforderung gewesen, so der Leiter des Stadtmuseums, Dr. Tobias Hammerl. Ihn habe angesichts der Fülle der Arbeiten „eine Schaulust, eine Entdeckerlust gepackt“. Und in der Tat: Hubers Werke – jedes einzelne für sich – bescheren dem Betrachter Erlebnisse, Einblicke, Ausblicke auf der sinnlichen, der gedanklichen und der emotionalen Ebene.

Faszination wird angesichts solcher Gemälde zur wechselseitigen Angelegenheit: Das Interesse des Künstlers für seine Motive und dafür, wie er sie im besten Sinne des Wortes ins Bild setzt, spricht aus dem fertigen Gemälde zum Betrachter – und strahlt auf ihn aus, bewirkt auch bei ihm ein Innehalten, Nachdenken, Nachspüren.

Auch Bilder des Vaters zu sehen



Zugleich gestaltet sich ein Gang durch die Ausstellung auch als Spurensuche, in künstlerischer Hinsicht ebenso wie in persönlicher. Die Auswahl der Werke erlaubt es, Entwicklungslinien über mehrere Jahrzehnte hinweg nachzuvollziehen. Während der Betrachter dies aus einem gebührenden Abstand heraus tut, ist die Retrospektive für den Künstler selbst auch Biografiearbeit: „Wenn ich ein Bild ansehe, denke ich immer auch an die Zeit, in der es entstanden ist“, sagt Huber. Das gilt für die eigenen Werke, das gilt aber auch und womöglich noch mehr für die Bilder von der Hand seines Vaters, der im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine gefallen ist. Einige der Arbeiten Otto Hubers, darunter Landschaften und ein Selbstbildnis, sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen.

Jene künstlerische Ader des aus Abensberg stammenden Vaters hat der Sohn voll zur Entfaltung gebracht. Nach der Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in München hat Huber bis 1993 als Kunsterzieher gearbeitet, zuletzt am Donau-Gymnasium Kelheim. Dass zur Ausstellungseröffnung auch einige der ehemaligen Schülerinnen und Schüler erschienen sind, überrascht nicht – bescheinigte doch einer der prominenteren von ihnen, Abensbergs Bürgermeister Dr. Uwe Brandl, auch der Pädagoge Huber habe jenen Künstlerblick besessen, der in die Seelen der jungen Menschen schauen konnte. Doch war und ist es gerade die künstlerische Leistung Hubers, die von Weggefährten geschätzt wird. Einer von ihnen, Dr. Christoph Lickleder, war denn auch Impulsgeber für die Ausstellung in Abensberg.

Gesundheit hindert am Malen



Der Rückblick auf das eigene Schaffen, aber auch die Erfahrung, Werke aus verschiedenen Zeiten noch einmal zu entdecken, bewegte den Künstler sichtlich: „Es ist immer wieder eine Überraschung, meine Bilder in neuer Zusammenstellung zu erleben.“ Wehmut, auch angesichts der Tatsache, dass das Malen mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist, ist bei Huber nicht auszumachen. Eher strahlt der Maler eine ruhige Zufriedenheit mit dem Geschafften und Geschaffenen aus. Einen besonderen Bezug habe er zu seinen letzten Landschaftsbildern: „Die sind schon sehr gut.“ Ein Urteil, dem auch mit Blick auf das Gesamtwerk Hubers nichts mehr hinzuzufügen ist.

Die Retrospektive mit Werken Gerhard Hubers ist noch bis 11. November im Stadtmuseum Abensberg zu sehen. Das Museum befindet sich im Herzogskasten, Dollingerstraße 18. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr.

Zur Ausstellung ist ein gleichnamiger Katalog erschienen (Preis: 19,95 Euro).