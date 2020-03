Außenansicht Krankenversicherung mit Lücken Ein neues Gesetz sorgt dafür, dass Versicherte plötzlich ihren Schutz verlieren können. Sie brauchen aber oft dringend Hilfe.

Von Stephanie Kirchner, Pressereferentin

Die Autorin ist Pressereferentin der Hilfsorganisation „Ärzte der Welt".

Plötzlich den Krankenversicherungsschutz verlieren: Dies ist in Deutschland seit Anfang 2019 wieder möglich. Die Ursache ist ein neues Gesetz. Jeder in Deutschland muss krankenversichert sein. So sieht es die vor über zehn Jahren eingeführte allgemeine Versicherungspflicht vor. Endete eine Pflicht- oder Familienversicherung – zum Beispiel nach dem Auslaufen eines Arbeitsvertrags – war man bis vor einiger Zeit automatisch im Rahmen der sogenannten Obligatorischen Anschlussversicherung weiter versichert.

Das im vergangenen Jahr in Kraft getretene GKV-Versichertenentlastungsgesetz sieht jedoch vor, Versicherungsverhältnisse zu beenden, wenn die Krankenkasse zu dem Mitglied keinen Kontakt herstellen konnte, es keine Leistungen in Anspruch genommen und keine Beiträge gezahlt hat. Das Ziel ist, laut Gesetzgeber, die Versicherungen von „Karteileichen“ zu befreien, also Menschen, die einmal in Deutschland versichert waren und inzwischen ins Ausland gezogen sind.

Betroffen sind vor allem Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit der Krankenversicherung zu kommunizieren.



In der Praxis führt die neue Regelung jedoch ebenso dazu, dass Patienten aus der Krankenkasse entlassen werden, oft ohne es selbst zu erfahren. Sie sind dann auch in Notfällen, bei akuten und chronischen Erkrankungen von notwendigen medizinischen Leistungen ausgeschlossen. Denn die Betroffenen können es sich in der Regel nicht leisten, die Behandlungskosten aus eigener Tasche zu bezahlen. Betroffen sind vor allem Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit der Krankenversicherung zu kommunizieren, etwa weil sie wohnungslos sind, psychische Probleme haben oder die deutsche Sprache nicht gut beherrschen. Werden sie entsprechend des neuen Gesetzes aus der Versicherung ausgeschlossen, sind sie danach mit hohen bürokratischen Hürden konfrontiert, um wieder aufgenommen zu werden.

Es darf nicht sein, dass trotz geltender Versicherungsplicht Menschen aus der Versicherung herausfallen.

Dazu kommt paradoxerweise, dass die Beiträge für den Zeitraum der Nichtversicherung rückwirkend gezahlt werden müssen, wenn die Person wieder in die Krankenversicherung eintritt. Es haben sich also Schulden angehäuft, obwohl man gar keine Leistungen in Anspruch genommen hat. Das hindert viele zusätzlich daran, sich um eine Wiederaufnahme zu bemühen. Es darf nicht sein, dass trotz geltender Versicherungsplicht Menschen aus der Versicherung herausfallen. Zumal oft diejenigen betroffen sind, die am dringendsten Hilfe brauchen!

