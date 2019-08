Aussenansicht Kreislaufwirtschaft schützt Ressourcen Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen ist beispiellos. Um diese Entwicklung zu stoppen, ist auch die Politik gefragt.

Peter Kurth, BDE-Präsident

Peter Kurth ist Präsident des BDE – Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V.

Heißester Juni, frühester Welterschöpfungstag. Was tun? Kreislaufwirtschaft schafft Klima- und Ressourcenschutz. Auch die Politik ist gefragt.

Der heißeste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, und der früheste Welterschöpfungstag in einem Jahr belegen eindrucksvoll, dass Klima und Rohstoffversorgung der Erde in Bewegung sind. Der weltweit wachsende Lebensstandard in den Industrie- und Schwellenländern führt zu einer beispiellosen Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Wie soll es weitergehen, wenn wir Wirtschaftswachstum und Lebensstandard halten und effektiven Klimaschutz realisieren wollen?

Recycling schützt Rohstoffvorkommen und spart Energie

Der Schlüssel zur Lösung dieser Herausforderungen heißt „Kreislaufwirtschaft“. Sie setzt konsequent auf den Einsatz von Recyclingrohstoffen, schont so die natürlichen Rohstoffvorkommen, spart Energie und schützt das Klima. Zur Produktion einer Tonne Aluminium benötigt man rund 15 700 Kilowattstunden Energie. Recycelt man dieses Material, sind nur noch fünf Prozent des ursprünglichen Energieaufwandes nötig. Auch beim Altpapier, bei Kartons und bei Schrott werden die Materialien wiederverwertet und stehen in ihrer Qualität den Primärprodukten in nichts nach.

In der Kreislaufwirtschaft werden die Rohstoffe gebraucht und nach ihrer Nutzung wiederaufbereitet. Die Rohstoffe bleiben im Kreislauf und können so wieder in der Industrieproduktion zum Einsatz kommen, die Folge: Primärrohstoffe werden substituiert, und Energie wird gespart. Voraussetzung für die Kreislaufwirtschaft sind weltweit gute Sammel- und Sortierstrukturen, die die Materialien sortenrein erfassen. Und bereits im Produktdesign müssen die Hersteller ihre Waren so gestalten, dass sie ausschließlich recyclingfähige oder recycelte Materialien verwenden. Die Unternehmen der Deutschen Kreislaufwirtschaft sind hier kompetente Partner.

Kreislaufwirtschaft muss im Klimaschutzgesetz verankert werden

Kreislaufwirtschaft verbindet Ökonomie mit Ökologie und ist ein wichtiger Baustein für nachhaltiges Wirtschaften. Jetzt ist Zeit zum Handeln, und deshalb muss die Politik die Kreislaufwirtschaft auch im Klimaschutzgesetz verankern. Dieses Gesetz darf nicht nur Quoten und Grenzwerte festlegen. Es muss auch die Instrumente benennen, mit denen die Ziele erreicht werden. Ansonsten bleibt das Klimaschutzgesetz hinter dem zurück, was möglich ist. Und notwendig.